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  3. Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye destek mesajı

Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye destek mesajı

Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye destek mesajı

Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sven Jurgenson, BM Güvenlik Konseyi geçici üyesi bazı Avrupa ülkeleri adına Türk askerlerine yönelik saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Jurgenson, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplananan BM Güvenlik Konseyi öncesi Estonya, Belçika, Fransa, Almanya ile eski BMGK üyesi Polonya adına ortak bir basın açıklaması yaptı. 

Jurgenson, açıklamasında şunları kaydetti:

“İdlib’te faaliyet gösteren Türk askeri güçlerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyor ve Türkiye ile olan dayanışmamızı tekrarlıyoruz. Hayatını kaybeden Türk askerleri için taziyelerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar, Rusya tarafından desteklenen ve siyasi olarak arka çıkılan Suriye rejiminin, sivillere karşı sonuçlarını göz ardı ederek askeri stratejisini her ne pahasına olursa olsun sürdürdüğünü gösteriyor.”

Suriye rejiminin askeri operasyonlarını hemen durdurması gerektiğini belirten Jurgenson, “Suriye rejimine ve Rusya’ya uluslararası insani hukuka saygı duymaları çağrısında bulunuyor ve BM’yi Suriye’nin kuzeybatısında acil bir ateşkes çabası için tüm ilgili taraflarla ilişkilerini yoğun bir şekilde hızlandırmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Jurgenson, Suriye’de askeri bir çözümün bulunmadığını yineleyerek, İdlib’teki krizle ilgili gelişmelere yönelik ortak çabaları sürdürmek için Türkiye ve Suriye’nin diğer komşularıyla koordinasyonu sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

(AA)


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