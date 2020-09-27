Avrupa ülkelerinde salgın bilançosu ağırlaşıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde yeniden başlayan artış, ikinci dalga paniğine neden oldu.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 34 artarak 41 bin 971'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 42 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 429 bin 277'ye yükseldi.

Dün tespit edilen 6 bin 874 vakayla, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük artış kaydedilmişti.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle 1727 kişinin hastanede tedavisi sürerken, bunlardan 262'si yoğun bakımda yatıyor.

- Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 14 bin 412 artışla 527 bin 446'ya yükseldi.

Ülkede, virüs nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 700'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,2'ye yükseldi.

Son 7 günde 4 bin 102 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken, bunlardan 763'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da, 24 Eylül'de 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Başbakan Jean Castex, France 2 kanalına yaptığı açıklamada, salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirmişti.

ALMANYA

Almanya'nın Köln kentinde binlerce kişi, hükümetin uyguladığı salgın kısıtlamalarını protesto etmek için bir araya geldi.



DANİMARKA

Danimarka’da salgın tedbirleri kapsamında düğünlere 50 kişi sınırlaması getirildi. Ülkede, 7 Eylül’de uygulamaya konulan restoranların, kafelerin ve barların 22.00’de kapatılması kararının, 18 Ekim’e kadar uzatıldığı açıklandı.



İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1869 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü günlük yeni vaka sayısı, düne (1912) göre azalış gösterse de haftalık ortalamanın üzerinde kaldı.

Salgının başından bu yana ülkede virüse yakalanan kişi sayısı toplam 308 bin 104 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 48 bin 593'e yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 247'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 17 artarak 35 bin 818'e çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 977 artarak 223 bin 693'e yükseldi.

Öte yandan, İtalya Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu (CTS), spor etkinliklerinde seyirci kapasitesinin yüzde 25'ine müsaade edilmesi yönünde bölgelerden gelen taleplere yeşil ışık yakmadı.

Kurul, okulların açıldığı, kamuda yerinden yönetimin denendiği bu dönemde epidemiyolojik eğrinin gidişatı doğrultusunda, halihazırda geçerli olan 1’er metre mesafeli en fazla 1000 seyircili uygulamada kapasite artışının şu aşamada mümkün olmadığını belirtti.

İSPANYA

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 31 bin 232 olarak raporlandı.



BELÇİKA

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını veren Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün istatistiklerine göre, 16-22 Eylül haftasında Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı yüzde 40 artarak 1540 oldu.

Böylece 11,4 milyon nüfuslu ülkede salgının başından bu yana hastalığa yakalananların sayısı 110 bin 976, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 969'a çıktı. Salgının başından bu yana ülkede yapılan testlerin sayısı da 3 milyona ulaştı.

Vakalarla birlikte son aylarda nispeten düşük seyreden hastaneye yatırılanların sayısında da artış kaydedildi. Belçika'daki hastanelerde şu anda 620 kişi tedavi görüyor. Bu kişilerin 109'u yoğun bakımda bulunuyor. Hastanede yatan Kovid-19 hasta sayısı iki hafta önce 250 civarındaydı.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, katıldığı bir radyo programında, artan vaka sayıları üzerine ülkenin bazı bölgelerinde daha sıkı önlemler almak zorunda kalacaklarını söyledi. Wilmes, özellikle başkent Brüksel bölgesinde tedbirleri artıracakları belirtti.

Belçika hükümetinin yükselen vakalara rağmen geçen hafta tedbirleri gevşetmesi nedeniyle kendisine yönelen eleştirileri cevaplayan Wilmes, ülkenin "sarı bölge" olması nedeniyle bu kararları aldıklarını, ayrıca "uygulanamayan" yasakların anlamı olmadığını söyledi.

Hükümet, daha önce bir ailenin en fazla 5 kişiyle yakın temas içinde olabileceğine yönelik kararı kaldırmıştı. Ayrıca, kalabalık olmayan açık havadaki yerlerde maske takma zorunluluğunun 1 Ekim'den itibaren biteceği, karantina süresinin 14 günden 7 güne ineceği açıklanmıştı.

MOLDOVA

Moldova'da son 24 saatte tespit edilen 868 Kovid-19 vakası ile bugüne kadarki en yüksek günlük vaka artışı yaşanırken, ülkedeki toplam vaka sayısı da 50 bini geçti.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 868 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 50 bin 534’e çıktığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniye yaşamını yitirenlerin sayısının 15 artarak 1279, sağlığına kavuşan sayısının da 417 atarak 37 bin 440’a ulaştığı kaydedilen açıklamada, hayatını kaybedenlerden 37’sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 332 artarak 77 bin 289’a, virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısının da 6 artışla 813’e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 taşıdığı tespit edilen 121 kişinin iyileştiği ve böylece ülkede sağlığına kavuşanların sayısının 74 bin 46’ya ulaştığı belirtildi.

2 bin 430 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylülün ilk günlerinde yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, iki gündür 300’ün üzerinde seyrediyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir hastanın daha Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28'e yükseldi.

Ülkede, 5 bin 674 kişi karantinada, 836 kişi ise hastanelerde gözetim altında bulunuyor.

Gürcistan'da, Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 1, iyileşen sayısı 1819 olarak açıklanmıştı.

Ülkede, mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda ise hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 143 bine yükseldi.