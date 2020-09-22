Avrupa ülkelerinde koronavirüste son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış yeniden başladı.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 671 bin 468 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 799 artışla 682 bin 267 olarak güncelledi.

Ayrıca son 7 günde Kovid-19'dan 468 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 904'e çıktığı kaydedildi.

Salgından kaynaklanan ölümlerde geçmiş günlere nazaran artış olması dikkati çekti.

Diğer yandan ülke genelinde yeni vakaların en fazla görüldüğü yer olan başkent Madrid'de serbest dolaşıma kısıtlama getirilen bölgelerde her 100 bin kişide virüsün tespit edildiği kişi sayısının 1000'i geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Madrid özerk yönetiminde son 24 saatte 3 bin 682 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunlardan 757'sinin bulaştırıcı olduğunun tespit edildiği ve 39 kişinin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin yetersizliği ve personel eksikliği gerekçeleriyle öğretmenlerin iki günlük greve başladığı Madrid'de, okulların açılmasından bu yana geçen iki haftada 300 kadar sınıfta tespit edilen vakalardan dolayı eğitime ara verildiği kaydedildi.

Ayrıca Kovid-19'a karşı Madrid'de alınan, arkadaş veya aile gruplarının toplanmasının en fazla 6 kişiyle sınırlanması kuralının Katalonya'da da uygulanacağı bildirildi.

Bu arada yerel yönetimler, şimdiye kadar 14 gün olan Kovid-19 vakalarındaki karantina uygulamasının 10 güne indirilmesi için çalışma başlattı.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 463 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son dönemlerde yüksek vaka artışıyla Kovid-19'a karşı önlemlerini artıran Portekiz'de son bir haftanın en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1925 olurken, vaka sayısı da 69 bin 663'e çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 1392 yeni vaka kaydedilirken, salgının ülkede resmi olarak başladığı 21 Şubat'tan bu yana virüsün bulaştığı kişi sayısı 300 bin 897'ye yükseldi.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 45 bin 489'a çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 239'a ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 14 artarak 35 bin 738 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 967 artarak 219 bin 670’e yükseldi.

FRANSA

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Toplam vaka sayısı 468 bin 69’a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 93 bin 538 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 416 olduğu aktarıldı.

İNGİLTERE

Avrupa'da en fazla Kovid-19 ölümünün kaydedildiği İngiltere, son dönemde yeni vakaların yükselişe geçtiği ülkelerden biri.

İngiltere'de 27 Haziran-8 Ağustos'ta, 1000'in altında seyreden günlük ortalama yeni vaka sayısı, son bir haftada yaklaşık 3 bin 800 oldu. Ülkede 18 Eylül Cuma günü 4 bin 422 yeni vaka tespit edilirken, bu rakam 4 bin 649 vakanın saptandığı 8 Mayıs'tan beri görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayda geçti.

ALMANYA



Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 276 bin 135'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 485'e ulaştı.

Ülkede son dönemlerde Kovid-19 vakalarında yavaş ama istikrarlı bir artış olması yetkilileri bir dizi yeni önlem almaya itti.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, yaptığı açıklamada, özellikle havaların soğumaya başlamasıyla risk grubundaki kişiler başta olmak üzere bir dizi önlemler içeren yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

Buna göre, ülke genelindeki tüm merkezi yerlerde ateş ölçme merkezleri kurulacak, hızlı antikor testleri yapılacak ve hastalık belirtisi gösterenlerin grip ya da Kovid-19 hastası olup olmadıkları hızlıca belirlenecek.

BELÇİKA



Belçika'da yaz mevsiminin girmesiyle düşen sayılar, yazın bitişiyle artışa geçti. Ülkedeki Kovid-19 vaka sayılarının günlük ortalaması 1197'ye kadar yükseldi.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 2,8 milyon civarında test yapılırken, 102 bin 295 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu, 9 bin 948'i hayatını kaybetti.

RUSYA



Rusya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 1 milyon 115 bin 810'a yükseldi. Virüs nedeniyle salgından bu yana 19 bin 649 kişi hayatını kaybetti.

UKRAYNA

Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayısı 181 bin 237'ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 8 bin 642 kişi hayatını kaybetti.

ROMANYA

Romanya koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 114 bin 648'e, ölü sayısı ise 4 bin 503'e yükseldi.

MOLDOVA

Moldova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 650 artarak 47 bin 446'ya, ölenlerin sayısı 19 artışla 1230'a yükseldi. 524 Kovid-19 hastasının iyileştiği ve sağlığına kavuşanların sayısının 35 bin 542'ye ulaştığı ülkede, yaklaşık 24 bin kişi gözetimde tutuluyor, 10 bin 674 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ülkede, nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe başlamıştı.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısında geçen hafta içinde 688 ile rekor kırılmıştı.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 206 artarak 76 bin 104'e, yaşamını yitirenlerin sayısının 6 artışla 791'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 85 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşenlerin sayısının 73 bin 386 olduğu aktarıldı. 1927 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Belarus'ta, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta 1000'e yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 200'ün üzerinde seyrediyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti ve ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 23'e çıktı.

Toplam 5 bin 225 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede, son günlerde en fazla vakaya Acara bölgesinde rastlanıyor.

Bugüne kadar 3 bin 954 kişide Kovid-19'a rastlanan ülkede 1574 hasta iyileşmişti.