Avrupa ülkelerinde koronavirüste son durum... Vaka sayılarında rekor artış sürüyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar veren Avrupa ülkelerinde bir süredir düşük seviyede seyreden koronavirüs vakaları tekrardan yükselişe geçti.

İSPANYA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 764 arttı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 543 bin 379 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 764 artışla 554 bin 143 olarak güncellendi.

Yeni vakaların 3'te 1'i Madrid'de görülürken Bask, Aragon ve Endülüs bölgelerinde de artış gözlendi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 249 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 699'a çıktığı kaydedildi.

Ülkede son 7 günde hastanede tedavi gören 2132 Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 171'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 585 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Nisan ayından bu yana en yüksek günlük vaka artışı, 646 ile dün kaydedilmişti.

Ölü sayısının 1852'ye çıktığı Portekiz'de salgının başlangıcından bu yana 62 bin 126 vaka tespit edildi.

İTALYA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1597 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte ülke genelinde 1597 yeni vaka kaydedildi. Yükselme trendindeki yeni vaka eğrisinin yukarı yönlü grafiği, üst üste üçüncü gün olan bugün de devam etti.

Ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısı da 283 bin 180'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 974 artarak 35 bin 708 oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak, 164'e çıktı.

İNGİLTERE

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 919 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 41 bin 608'e ulaştı.

Son 24 saatte ise 2 bin 919 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 358 bin 138'e yükseldi.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de, yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran-8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı, son 1 haftada günlük ortalama 2400 oldu.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 843 artışla 353 bin 944’e yükseldi. Hastanelerde 19 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 813'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 615'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 96 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 218 artışla 88 bin 742 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,4'e yükseldi. Ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın salgına ilişkin alınacak yeni kararları açıklaması bekleniyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

YUNANİSTAN

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte 372 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 372 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 4 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 12 bin 452'ye yükselirken, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 297'ye ulaştı. Yoğum bakımdaki hastaların sayısı ise düne göre 3 kişi artarak 49'a çıktı.

Ülkedeki vakaların yüzde 19'unun yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 293 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 26 Ağustos'ta görülmüştü.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 46 bine çıktı.