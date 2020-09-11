Avrupa ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağır kayıplar veren Avrupa ülkelerinde bir süredir düşük seviyede seyreden koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki günlük koronavirüs vaka sayısı iki gündür 9 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla 363 bin 350’ye yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 893'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 635'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 155 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 317 artışla 89 bin 59 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa’da dün bir günde 9 bin 843 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, salgının başlangıcından bu yana ülkedeki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

İSPANYA

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artışla da ilk sırada bulunuyor.

Bugün açıklanan 12 bin 183 yeni vaka, İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiği 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.

Kovid-19'dan son 7 günde 241 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 29 bin 747'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son bir haftada Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 191 hasta olduğu ve bunlardan 165'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanyol devlet televizyonuna verdiği demeçte, şu açıklamada bulundu:

"Hastanelerde bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. PCR testlerinde çok ciddi artış sağladık. Günlük 100 bin PCR testini gördük. Salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan) bu sayı 3 kat daha azdı. Erken teşhis iyi çalışıyor."

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 687 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

16 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka artışının kaydedildiği Portekiz'de toplam vaka sayısı 62 bin 813'e, salgından dolayı ölenlerin sayısı da 1855'e çıktı.

İTALYA

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1616 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı verilere göre, günlük yeni vaka sayısında son günlerde görülen hafif yükseliş bugün de devam etti ve son 24 saatte 1616 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Dün bu sayı 1597 idi.

Ülkede, salgın başından beri Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 284 bin 796 oldu.

Yeni vakaların etkisiyle aktif Kovid-19 hasta sayısı 36 bin 767'ye yükselirken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 175'e ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da 10 artarak, 35 bin 597 oldu.

MALTA



Son bir aydır vakaların hızla arttığı ülkelerden olan Malta’da son 24 saatte 43 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Salgının başından beri 15 kişinin Kovid-19 nedeniyle öldüğü ülkede, 399 aktif Kovid-19 hastası bulunuyor.

AVUSTURYA

Avusturya’da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 500’ün üzerine çıkması nedeniyle maske kullanımının daha geniş bir alanda zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 31 bin 923’e ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 750’ye çıktı.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs salgınına yakalananların sayısı 1 milyon 50 bine çıktı.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 479 artarak 42 bin 183’e, ölen sayısının ise 8 artışla 1114’e çıktığı kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerinden 31’inin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 505 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 30 bin 437 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 27 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 193 artarak 73 bin 784’e, ölen sayısının 6 artışla 738’ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 166 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 369’a ulaştığı kaydedildi.

677 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Belarus’ta, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş.

Temmuz başında 200’ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, geçen ay 100’ün altında görülmüştü.