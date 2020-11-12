Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalar ve virüse bağlı ölümlerde artış büyük artışlar yaşanıyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bin 365 oldu.

FRANSA

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede uygulanan koronavirüs tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirterek, günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü söyledi.



Salgında ikinci dalganın gelecek hafta pik noktasına ulaşılabileceğini aktaran Castex, Fransızlardan tedbirleri sıkı şekilde uymalarını istedi.



ALMANYA

Almanya’da koronavirüsten dolayı yoğun bakımda bulunan hastaların sayısının salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede olduğu bildirildi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 356 oldu. Bakanlık, son 7 günde 1295 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 40 bin 461'e çıktığını duyurdu. Ayrıca dün 1 milyon 417 bin 709 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 19 bin 511 artışla 1 milyon 437 bin 220'ye ulaştığı kaydedildi.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 839 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 181'e, toplam vaka sayısı da 198 bin 11'e çıktı.

İTALYA

İtalya'da Kovid-19 salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor.



Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 978 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü vaka sayısı, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen ikinci en yüksek vaka sayısı oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 66 bin 401 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 635 bin 54'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 170'e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak, 43 bin 589'a yükseldi. Günlük ölü sayısı ikinci gün üst üste 600'ün üzerinde çıktı.

RUSYA



Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 439 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görülürken, toplam ölü sayısı 32 bini aştı.

BULGARİSTAN

Bulgaristan'da Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında günlük yeni vaka sayısının bir süredir 4000'lerde seyretmesi üzerine yeni önlemler açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 verilerine göre, 6,8 milyonluk ülkede son 24 saatte 3 bin 945 yeni vaka tespit edildi, 47 hasta hayatını kaybetti. Bulgaristan'da salgının başladığı 16 Mart'tan bu yana 87 bin 311 kişiye virüs bulaştı.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1331 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek günlük vaka sayısı" görülürken, vaka sayısı 86 bin 38’e yükseldi.

16 bin 799 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 19 artarak 1969’a, sağlığına kavuşanların sayısı ise 1115 artışla 67 bin 270’e ulaştı.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1098 vakayla "en yüksek günlük sayı" görüldü, vaka sayısı 110 bin 455'e çıktı.

16 bin 585 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 577 artarak 92 bin 843, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı ise 5 artışla 1027 oldu.

UKRAYNA



Ukrayna Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruslan Stefançuk'un Kovid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Ülkede son 24 saatte 11 bin 57 kişide virüsün görülmesiyle günlük en yüksek sayı açıklandı, vaka sayısı 500 bin 865'e çıktı.

GÜRCİSTAN



Gürcistan'da son 24 saatte kaydedilen 3 bin 120 vakayla günlük tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir gün içinde Kovid-19'dan 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölü sayısı 599'a ulaştı.

Bugün 3 bin 120 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 69 bin 722'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 2 bin 358 artarak 52 bin 169'a yükseldi.