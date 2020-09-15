Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçti.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 852 artışla 395 bin 104'e yükseldi. Hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle can kaybı 30 bin 999'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 759'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 679 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 384 artışla 89 bin 891 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

İNGİLTERE

İngiltere'de koronavirüse yakalananların sayısı 371 bin 125'ye ulaştı. Virüse bağlı ölü sayısı ise 41 bin 637'ye yükseldi.

ALMANYA

Almanya'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 263 bin 407'ye yükseldi.

İTALYA

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 1229 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının günlük olarak açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulmasıyla ülkede salgın başından bu yana Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 289 bin 990 oldu.

Ülkede, halihazırda tedavisi süren aktif vaka sayısı 39 bin 712’ye yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki artış bugün de devam etti ve 201’e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 35 bin 633 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 214 bin 645’e çıktı.

İSPANYA

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra yeni vakalardaki yüksek rakamlar da yüksek rakamlar öne çıkmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, dün 593 bin 730 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 437 artışla 603 bin 167 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 303 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin toplam sayısının 30 bin 4'e çıktığı kaydedildi.

Dünden bu yana ölü sayısında 156 artış olması dikkati çekti.

Ülkede son 7 günde salgından dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 138 hasta olduğu ve bunlardan 151'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Diğer yandan salgının ülke ekonomisine ve sosyal hayatına olumsuz etkileri de sürüyor.

Kovid-19'a karşı çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ek önlemler isteyen sağlık çalışanları Madrid'de eylem yaparken Bask bölgesinde de öğretmenler ve okul çalışanları greve gitti.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde benzer eylemler, eylül ayı boyunca ülkenin diğer bölgelerinde de yapılacak.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 425 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1875 olurken, vaka sayısı da 65 bin 21'e çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı bugünden itibaren ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemleri uygulamaya başladı.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 73 bini geçti.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 527 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 43 bin 734’e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten 465 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 293 olduğu belirtilen açıklamada, ölen sayısının 14 artarak, 1144’e çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 34’ünün sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, 10 bin 297 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 28’e çıktığı, vakalardan 80’in çocuk, 35’inin hamile kadın ve 229’unun sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

ROMANYA

Romanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısı 105 bin 298'e ulaştı.

BELARUS

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 192 artarak, 74 bin 552’ye, yaşamını yitirinlerin sayısının 5 artışla 761’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 52 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 72 bin 661 olduğu kaydedildi.

1130 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti.

UKRAYNA

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 2 bin 905 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 159 bin 702'ye çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 47 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 53 artışla 3 bin 264 olduğunu kaydetti.

Virüse yakalanan 546 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1267 artarak 70 bin 810'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgının şiddetine göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor.