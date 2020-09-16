Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum... Vakalar ve ölümler artıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 784 artışla 404 bin 888'e yükseldi. 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 45'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 803'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 819 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 444 artışla 90 bin 335'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakım hasta sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- 81 okul kapatıldı

Öte yandan, Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer yaptığı açıklamada, öğrencilerde Kovid-19'a rastlanmasının ardından kapatılan okul sayısının 81'e yükseldiğini belirtti.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da bir süre önce tespit edilen 10 bin 561 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

İNGİLTERE



İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 3 bin 991 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 378 bin 219'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 artarak 41 bin 684 oldu.

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de vaka sayısı ağustos ayından itibaren yükselişe geçmişti.

Ülkede artan vakalar karşısında 14 Eylül'den itibaren 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 265 bin 142'ye yükselirken, virüse bağlı ölü sayısı da 9 bin 445'e çıktı.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 11 bin 193 artışla 614 bin 360'a çıktığı bildirildi.

Virüs nedeniyle son 7 günde 366 kişinin hayatını kaybettiği, böylece ölüm sayısının 30 bin 243'e yükseldiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 239 can kaybı yaşandığı ifade edildi.

Avrupa'da salgının en yoğun yaşandığı ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra vaka sayısındaki yüksek artış dikkati çekerken, ortaokul ve lise öğrencileri, "Kovid-19'a karşı kaliteli, güvenli ve yüz yüze eğitim" talebiyle ülke genelinde 3 günlük ders bırakma eylemi başlattı.

- Göçmenlere suçlama

Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı İsabel Diaz Ayuso, vaka sayısındaki artışın sebebinin yaşam tarzlarından dolayı göçmenler olduğunu ileri sürdü. Ayuso, gelen tepkiler üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını, ırkçılık yapmadığını savundu.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 605 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 1878'e, vaka sayısı 65 bin 626'ya çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1452 yeni vaka kaydedildi ve toplam vaka sayısı 291 bin 442'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 sayısı 40 bin 532'ye ulaştı. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 207'ye çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 12 artarak 35 bin 645'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 620 artarak 215 bin 265 oldu.

MALTA



Malta Halk Sağlığı Kurumu, son 24 saatte 106 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı. Bugünkü rakam, ülkede marttan beri görülen salgında en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Yeni vakalarla ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 591'e yükseldi.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 bulaşan kişi sayısı ise 2 bin 560 olurken, toplam 16 kişi hayatını kaybetti.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 79 bine çıktı.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 627 kişide virüsün tespit edildiği ve Kovid-19 vaka sayısının 44 bin 361’e yükseldiği bildirildi.

Virüsten 439 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 32 bin 732 olduğu aktarılan açıklamda, ölen sayısının 15 artarak 1159’e çıktığı belirtildi.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da, yaklaşık 25 bin kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 14 artarak 2 bin 42’ye çıktı.

Ülkede, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmıştı.

Haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçen günlük vaka sayısı, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamış, 3 Eylül’de 632 vakanın tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka görülmüştü.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 211 artarak 74 bin 763’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 artışla 767’ye yükseldi.

Virüsten 149 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 810’a ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 1186 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmişti. Temmuz başında 200’ün altına gerileyen günlük vaka sayısı, ağustosta 100’ün altında görülmüş, eylül başında ise 100’ün üzerine çıkmıştı.

UKRAYNA

Ukrayna'da koronavirüs bulaşan kişi sayısı 162 bin 660'a yükseldi. Ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı ise 3 bin 340'a ulaştı.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 107 bin 11'e yükselirken, ölü sayısı ise 10 bin 963'e çıktı.