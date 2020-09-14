Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında son durum... Vaka sayıları artıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük kayıplar yaşayan Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakalarındaki artış sürüyor.

İNGİLTERE

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de son 1 ayda yeni vaka sayısı yükselişe geçti.

Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000'in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı son günlerde 3 bini geçmeye başladı.

İSPANYA



Kovid-19 verilerini hafta sonu paylaşmayan İspanya Sağlık Bakanlığı, son olarak cuma akşamı 566 bin 326 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 27 bin 404 artışla 593 bin 730 olarak güncelledi.

Avrupa'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artış ile de ilk sırada bulunuyor.

Bakanlığın verilerine göre, Kovid-19'dan son 7 günde 207 kişinin hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 848'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı ölümlerde cuma gününden bu yana 101 artış olduğu gözlendi.

Ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1976 hasta bulunuyor ve bunlardan 138'i yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, salgınla ilgili geçen haftalara nazaran vaka sayılarındaki artışlarda azalma gözlendiğini ama buna rağmen hastanelerde tedavilerde artış olduğunu ifade etti.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 613 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu.

Ülkede salgından şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1871 olurken, vaka sayısı da 64 bin 596'ya çıktı.

Portekiz hükümeti artan günlük vakalardan dolayı 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ülke genelinde 10 kişiden fazla toplanmaya yasak getirilmesi, alışveriş merkezleri ve dükkanların açılış ve kapanma saatlerinin, alkol satışının ve restoran ile kafeteryaların doluluk oranlarının kısıtlanması gibi ek önlemler almıştı.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı iki gündür düşüş gösteriyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 6 bin 158 artışla 387 bin 252'ye yükseldi. Hastanelerde 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 950'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 712'si yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 498 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 237 artışla 89 bin 507 oldu.

Ülkede yoğun bakımdakilerin sayısındaki artış ve salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

BELÇİKA

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısındaki artış son günlerde hız kazandı.

Haftalık verilerin günlük ortalamalarını yayımlayan Ulusal Sağlık Enstitüsünün istatistiklerine göre, ülkedeki günlük vaka sayısı ortalaması bir haftada yüzde 42 artarak 680 oldu. Geçen pazartesi günü bu sayı 472 olarak açıklanmıştı.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 93 bin 455'e, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 925'e ulaştı.

Belçika genelindeki hastanelerde şu anda 291 Kovid-19 hastası bulunuyor. Bu kişilerin 71'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgının başından bu yana nüfusa göre en çok ölümün görüldüğü ülkelerden olan Belçika'da vakalar nisanda zirveye çıkmış, önlemlerin ardından temmuzda en düşük seviyelere inmişti. Tatil sezonunun ardından vaka sayıları yeniden artmaya başladı.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı 1 milyon 68 bine çıktı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının paylaştığı günlük verilere göre, son 24 saatte 1008 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede 12 Eylül'den beri gerileme eğilimindeki günlük yeni vaka sayısında, düşüş bugün de devam ederken, günlük test sayısının, 45 bin 309 ile bir önceki güne göre 27 bin daha az olması dikkati çekti.

Yeni vakaların eklenmesiyle ülke genelinde, salgın başından bu yana Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı 288 bin 761 oldu.

Halihazırda aktif Kovid-19 hasta sayısı 39 bin 187’ye çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 197’ye ulaştı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 35 bin 624 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise 316 artarak 213 bin 950’ye yükseldi.

Diğer yandan, ülkede bugün 6 ay aradan sonra 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci için ders zili yeniden çaldı. İlk ve orta dereceli okullara giden öğrenciler, kapasiteleri azaltılmış ya da tek kişilik sıralarla yeniden düzenlenmiş sınıflarda dersbaşı yaptı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da eğitim yılının başlaması dolayısıyla sembolik bir ziyaret gerçekleştirerek ülkede salgının ilk görülüp karantinaya alınan beldelerden olan kuzeydeki Vo’daki öğrencilerle bir araya geldi.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 229 artarak 43 bin 207’ye, ölen sayısının 7 artışla 1130’a çıktığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 33’ünün sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, 498 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 31 bin 828 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatıldığı Moldova’da yaklaşık 27 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 12 artarak 2 bin 26’ya yükseldi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 187 artarak 74 bin 360’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artışla 756’ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 72 bin 609’a ulaştı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 995 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.