Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında 'ikinci dalga' paniği

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde artış yeniden başladı.

İNGİLTERE

İngiltere’de koronavirüs vakalarında kritik artışlar sürüyor. Ülkede son 24 saatte 4 bin 368 kişide daha virüs tespit edilirken, 11 kişi daha yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 398 bin 625’e yükselirken, toplam can kaybı ise 41 bin 788’e ulaştı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "5 seviye"lik kısıtlama programda, kısıtlamalar ve seviyelerin artması durumunda alınacak önlemler yer aldı.

Uzmanlar, ülkenin programda yer alan 4’üncü seviyeye çıkabileceğini duyurdu.

FRANSA

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 5 bin 298 artışla 458 bin 61'e yükseldi, 53 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 338'e ulaştı.

Hastanelerde tedavi gören 4 bin 103 kişiden 638'i yoğun bakımda bulunurken iyileşenlerin sayısı ise 426 artışla 93 bin 8'e yükseldi.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

- Yeni önlemler

Fransa'nın Rhone bölgesinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında, valilik tarafından yeni önlemler alındı. Buna göre büyük etkinliklerde izin verilen seyirci sayısı 5 binden bine indirildi, kamusal alanlarda akşam 20.00 ila sabah 06.00 saatleri arasında alkol satışı yasaklandı ve yaşlı bakımevlerine yapılacak ziyaretlere sınırlamalar getirildi.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülkede 1 Eylül'de açılan okullarda uyulması gereken sağlık protokolü gevşetilerek, bir öğrencinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde okulda ders verilmeye devam edebileceği belirtildi.

Açıklamada, en az 3 öğrencinin Kovid-19'a yakalanması halinde okulun kapatılması gerektiği ifade edildi. Ülkede şimdiye kadar 89 okul kapatıldı.

Ulusal Tıp Akademisi tarafından yapılan açıklamada da Kovid-19'la mücadele bağlamında sağlık çalışanlarına grip aşısının zorunlu tutulması konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, sağlık çalışanları arasında çok sayıda kişinin Kovid-19'a yakalanması halinde hastanelerde Kovid-19 ile mücadeleyi riske atacağı, bu nedenle bunun önüne geçmek için sağlık çalışanlarının grip aşısı vurulması gerektiği ifade edildi.

- Günlük vaka sayısında rekor kırılmıştı

Fransa'da, 19 Eylül'de, 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

ALMANYA

Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 273 bin 793'e yükseldi. Ülkede salgına bağlı ölü sayısı ise 9 bin 471'e ulaştı.

Almanya'nın Münih kentinde artan vakalar nedeniyle kamuya açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirilirken, ülkede ocak-haziran döneminde evlenen çiftlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre salgın nedeniyle yüzde 17,2 azaldı.



BELÇİKA

Belçika'da Kovid-19 salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 102 bin 295'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 9 bin 948 kişi ise yaşamını yitirdi.

ÇEKYA

Son dönemde Kovid-19 vakalarının ciddi bir şekilde arttığı Çekya'da, Sağlık Bakanı Adam Vojtech 'yeni çözümler' bulunması amacıyla istifa ettiğini duyurdu.



HOLLANDA

Hollanda’da koronavirüs salgını ile verilen mücadele kapsamında rekor vaka sayısına ulaşıldı. Paylaşılan son istatistiklere göre, günlük vaka sayısı 2 bine yaklaştı.

Artan vaka sayıları nedeniyle Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge düzenlediği basın toplantısı hükümetin aldığı yeni tedbirleri duyurdu. Başbakan Mark Rutte, virüsün yeniden dönüş yaptığını vurguladı, Sağlık Bakanı ise ikinci dalgadan bahsetti.

-Yeni önlemler alındı

Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Hollands Midden, Rotterdam-Rijnmond ve Utrecht olarak belirlenen toplam 6 bölgede yürürlüğe giren yeni kurallar açıklandı.

Bölgede bulanan bütün restoran ve kafelerin saat 00.00 itibaren müşteri alması yasaklandı. Saat 00.00 itibaren müziğin kapatılması, gece saat 01.00 itibaren ise bütün mekanların kapatılmasına karar verildi. Büyük organizasyonlar için belirlenen maksimum 100 kişilik sayı 50’ye düşürüldü. 50 kişiden fazla bir kalabalıkta bulunması yasaklandı.

Düğün, toplantı gibi etkinliklerin dışarıda yapılması durumunda yine en fazla 50 kişi katılabilecek. Bu kural dini etkinlikler, protestolar, cenaze törenleri ve tiyatro gösterileri için geçerli olmayacak. 50 kişiden fazla insanın katılacağı etkinliklerin gerekli makamlara bildirilmesi zorunlu hale getirildi. İnsanlar evlerinde en fazla 6 kişi misafir ağırlayabilmeye devam edebilecek.

Sağlık çalışanlarına ve öğretmenlere koronavirüs testi konusunda öncülük tanınacak. Hastalık belirtileri olan ve 13 yaşından küçük çocukların okula gitmesine izin verildi.

İTALYA

İtalya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde günlük yeni vaka sayısının bir hayli yükseldiği Fransa'nın bazı bölgelerinden gelenlere test zorunluluğu getirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda bazı ülkelere uygulanan test zorunluluğunu Paris ve Fransa'nın diğer bölgelerine genişleten talimatı imzaladığını belirtti.

Speranza, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'daki veriler küçümsenemez. Bugün İtalya, diğer ülkelerden daha iyi durumda ancak bugüne kadar yapılan fedakarlıkları hayal kırıklığına uğratmamak için halen ciddi şekilde dikkat etmek gerekiyor."

Speranza’nın talimatına göre, Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi, Auvergne-Rhones Alpes, Korsika, Hauts-de-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie ve Provence-Alpes-Cotes-d'Azur bölgelerinden İtalya’ya giriş yapanların hızlı test yaptırmaları gerekecek.

İtalya, ağustos ayında da benzer test zorunluluğunu İspanya, Yunanistan, Malta ve Hırvatistan için de getirmişti.

Avrupa'da son günlerde yüksek vaka artışıyla dikkati çeken Fransa'da dün 10 bin 569, 19 Eylül'de ise salgın başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olan 13 bin 498'e ulaşılmıştı.

Diğer yandan, İtalya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ülkede 1350 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı da 17 artarak 35 bin 724'e yükseldi.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül'de 640 bin 40 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını, bugün 31 bin 428 artışla 671 bin 468 olarak güncelledi.

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 311 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 30 bin 663'e çıktığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya genelinde salgının yoğun olarak görüldüğü 77 belediyede serbest dolaşımın kısıtlanması, restoran ve barların doluluk oranının yüzde 50'ye indirilmesi, park ve bahçelerin tekrardan kapatılması, tüm işletmelerin en geç saat 22.00'de kapatılması gibi ek önlemler alındı.

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü kent olan Madrid'e gitmemeleri yönünde Katalanlara tavsiyede bulundu.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 623 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1920 olurken, vaka sayısı da 69 bin 200'e çıktı.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüste vaka sayısı 1 milyon 109 bine çıktı. Ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybı sayısı ise 19 bin 489'a yükseldi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 224 artışla 75 bin 898'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 artarak 785'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 36 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 73 bin 301 olduğu kaydedildi.

MOLDOVA



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 200 artarak 46 bin 796'ya, ölenlerin sayısının 7 artışla 1212'ye yükseldiği bildirildi.

382 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 35 bin 18 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 30 Eylül'e kadar uzatıldığı Moldova'da, 24 bin 799 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 artarak 2 bin 79'a çıktı.

UKRAYNA

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 178 bin 353'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle 3 bin 583 kişi yaşamını yitirdi.

ROMANYA



Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle toplam vaka sayısı 113 bin 589'a yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 4 bin 458 kişi hayatını kaybetti.