Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinde bir süredir normal seviyelerde seyreden koronavirüs vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerde yeniden başlayan artış, ikinci dalga paniğine neden oldu.



İNGİLTERE

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 41 bin 902'ye ulaştı.

Son 24 saatte 6 bin 634 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede 1 Mayıs'ta 6 bin 201 vaka sayısı açıklanmıştı. Toplam vaka sayısı ise 416 bin 363'e yükseldi.

- Günlük 50 bin vakadan korkuluyor

Avrupa'da Kovid-19'dan en çok ölümün olduğu İngiltere'de vaka sayısı ağustostan itibaren yükselişe geçmişti.

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek, bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ayı ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

FRANSA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 511'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 96 artışla 497 bin 237'ye yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde 1048'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 31 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı ise 431 artışla 94 bin 413'e yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,5'e çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Diğer yandan, Paris Hastaneler Grubundan yapılan açıklamada, başkentte bu hafta sonundan itibaren ameliyatların yüzde 20'sinin erteleneceği belirtildi.

Fransa'da son olarak 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

ALMANYA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 143 arttığı bildirildi.

Açıklamada, Almanya genelinde koronavirüs vaka sayısının 278 bin 70'e yükseldiği ve Kovid-19 nedeniyle 9 bin 428 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BELÇİKA

Belçika'da koronavirüs salgını nedeniyle virüs bulaşanların sayısı 106 bin 887'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 959'a yükseldi.

HOLLANDA

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle vaka sayısı 103 bin 141'e yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 6 bin 312 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 693 bin 556 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 653 artışla 704 bin 209 olarak güncelledi.

Son 7 günde Kovid-19'dan 500 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 31 bin 118'e çıktığı kaydedildi.

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i, serbest dolaşıma kısmi kısıtlamalar getiren başkent Madrid'de görülürken, yerel yönetimin talebiyle pazartesi gününden itibaren denetim çalışmalarına askerlerin de destek vereceği bildirildi.

Madrid özerk hükümeti, salgının gelişimiyle ilgili bölgedeki durumu tekrar gözden geçirerek yarın bazı ek tedbirler açıklayacağını duyurdu.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 691 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1931 olurken, vaka sayısı da 71 bin 156'ya çıktı.

Diğer yandan Portekiz'deki sol hükümet, koronavirüsün ekonomideki etkilerini hafifletmek için bireysel ve şirket kredi moratoryumunu 31 Eylül 2021'e kadar uzattı.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 1786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugünkü sayı, son 6 günün en yüksek düzeyi oldu. Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 304 bin 323'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 46 bin 780’e çıkarken, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 246'ya yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak, 35 bin 781'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 1097 artarak, 221 bin 762 oldu.

Bu arada, ülkede bugün 5 bölgede daha yaklaşık 2 milyon öğrenci için daha ders zili çaldı. 14 Eylül’de de 12 bölgede 5,6 milyon öğrenci ders başı yapmıştı. Okulların açıldığı 5 bölgeden biri olan Campania’da dışarıda da maske takma zorunluluğu getirildi.

RUSYA

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 128 bine yükseldi. Ülkede salgının başından bu yana 19 bin 948 kişi yaşamını yitirdi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde salgının ikinci dalgasının gerçekleştiğini belirtti.

Zelenskiy, Bratislava'daki basın açıklamasında, ilk dalga sırasında 40 milyon kişide günde 100 ile 300 kişide virüs tespit edildiğini aktararak, "Bugün ise her gün 3 bin vakamız var. Maalesef, bu durum Ukrayna'da ikinci dalga demektir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da son 24 saatte 3 bin 372 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 188 bin 106'ya çıktığı bildirilmişti. Ölü sayısının ise 52 artışla 3 bin 757 olduğu, iyileşen sayısının 1788 artarak 83 bin 458'e ulaştığı açıklanmıştı.

ROMANYA

Romanya'da koronavirüs salgını nedeniyle vaka sayısı 118 bin 54'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 591'e yükseldi.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 721 kişide tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 48 bin 953’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin ise 8 artarak 1252, iyileşen sayısının 572 atarak 36 bin 643’e ulaştığı belirtildi. Ülkede, 11 bin 58 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 25 binden fazla kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 20 artarak 2 bin 119’a çıktı.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 294 artarak 76 bin 651’e, ölenlerin sayısı 6 artışla 802’ye çıktı.

Virüse yakalanan 169 kişi sağlığına kavuştu ve böylece iyileşen sayısı 73 bin 733’e ulaştı.

Ülkede 2 bin 116 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

GÜRCİSTAN



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 1 artarak 26’ya çıktı.

Bugün ülkedeki günlük vaka sayısı 259 artışla rekor kırarak, 4 bin 440'a ulaştı.

Ülkede 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.

Hükümetin kararıyla yarından itibaren söz konusu bölgede toplu taşıma araçların kullanılması yasaklanacak, restoranlar yerel saatle 22.00’ye kadar açık kalacak.