Avrupa ülkelerinde koronavirüs alarmı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Birçok ülkede vakalardaki kritik artış devam ederken, virüse bağlı can kayıpları da sürüyor.

FRANSA

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 102 artarak 44 bin 998'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 894 bin 690'a yükseldi.

Bir günde 321 bin 113 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 729 bin 949 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 743'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

BELÇİKA

Belçika'da Kovid-19 salgınında son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede 16-22 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı 12 bin 491'e ulaştı.

20 Ekim'de ise 18 bin 217 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi. Salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı ise 321 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 810'a çıktı.

Hastanelerin doluluk oranı da vakalarla birlikte artmaya devam ediyor. Ülke genelindeki hastanelerde 4 bin 827 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 757'si yoğun bakımda bulunuyor.

Belçikalı yetkililer ise sağlık sisteminin üzerindeki yükü hatırlatarak halkın alınan tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulunuyor.

ALMANYA

Almanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 556 kişide daha virüs tespit edildiği, 26 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 446 bin 193’e, toplam can kaybı ise 10 bin 164’e ulaştı.



İSPANYA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 3 günde 52 bin 188 arttı.

Sağlık Bakanlığı, cuma günü 1 milyon 46 bin 132 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını son 3 günde 52 bin 188 artışla bugün 1 milyon 98 bin 320 olarak güncelledi.

İspanya'da ayrıca pandemi kaynaklı ölümlerde sayının cuma gününden bu yana 279 arttığı görüldü.

Bakanlık, son 7 günde 628 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 35 bin 31'e çıktığını duyurdu.

PORTEKİZ



Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 447 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede bu zamana kadar Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 343 olurken, vaka sayısı 121 bin 133'e ulaştı.

Pandemiyle bağlantılı ölü sayısında son günlerde artışın gözlendiği Portekiz'de, hastaneye kaldırılan Kovid-19 hastalarının sayısı da yükseliyor.

Mevcut durumda hastanelerde Kovid-19 teşhisi konulan 1672 hastanın tedavisi sürüyor.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 17 bin 12 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece dün salgının başladığı şubat ayından bu yana 21 bin 273 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede bugün vaka sayısı 4 bin 261 daha az oldu.

Salgının başından beri virüs kapan kişi sayısı 542 bin 789 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 236 bin 684'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1284'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 141 artarak 37 bin 479'a çıktı.

İyileşenlerin sayısı 2 bin 423 artarak 268 bin 626 oldu.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da günlük vaka sayılarının geçen hafta ilk kez 2 binin üzerine çıkması üzerine hükümetin aldığı kararla bugünden itibaren ek tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, açık alanlarda 1,5 metre, kapalı alanlarda ise 2 metre sosyal mesafe zorunluluğu getirilirken, toplanmalar da 50 kişiyle sınırlandırıldı.

Sosyal mesafenin uygulanmasının mümkün olmadığı yerlerde maske zorunluluğu da getirilirken, başkent Zagreb'deki spor salonu da Kovid-19 hastalarına ayrıldı. Sağlık Bakanı Vili Beros, Zagreb Arena'ya yalnızca hafif belirti gösteren hastaların alınacağını belirterek, buraya 1000'den fazla yatak yerleştirileceğini duyurdu.

Son 24 saatte 828 yeni vakanın kaydedildiği Hırvatistan'da 15 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

SLOVENYA



Daha önce "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da da son haftalarda vakaların hızla artması üzerine yarından yeni tedbirlerin uygulanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, insanların ikamet ettikleri belediye sınırları dışına seyahat etmeleri yasaklandı.

Slovenya'da daha önce de gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri satan yerler dışındaki dükkanların kapatılması, toplu taşıma kapasitesinin düşürülmesi, gece sokağa çıkma sınırlandırılması gibi tedbirler alınmıştı.

Son 24 saatte 1116 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, 7 kişi daha yaşamını yitirdi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'te ise Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde artan vakalar nedeniyle okullarda eğitime 1 hafta ara verildi, uzaktan eğitime geçildi.

RS Kültür ve Eğitim Bakanı Natalija Trivic, okullarda vaka olmadığını ancak tedbir amacıyla eğitime 2 Kasım Pazartesi gününe kadar ara verildiğini duyurdu.

Bosna Hersek'te son 24 saatte 701 yeni vaka tespit edilirken, 17 kişi de hayatını kaybetti.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 17 bin 347 vakayla "en yüksek günlük rakam" görülürken, toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 531 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 7 bin 574 artarak 1 milyon 146 bin 96, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 219 artışla 26 bin 269 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 347 kişide virüs tespit edildi ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 531 bin 224'e yükseldi.

Ülke genelinde yeni vakaların yüzde 27,7'sinde hastalık belirtileri görülmezken, vaka sayısındaki günlük artış yüzde 1,1 oldu.

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 5 bin 224 artarak 401 bin 40'a, virüs kaynaklı ölü sayısı da 62 artışla 6 bin 442'ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 476 bin Kovid-19 testinin yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 57 milyon 800 bini geçtiğini duyurdu.

MOLDOVA

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 308 artarak 71 bin 811’e, hayatını kaybedenlerin sayısının 15 artışla 1700’e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 7 bin 208’inin evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, virüsten ölenlerden 48’inin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 440 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 52 bin 730 olduğu kaydedildi.

BELARUS



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 884 artarak 93 bin 707’ye, virüs kaynaklı ölen sayısı ise 4 artışla 961’e yükseldi.

Kovid-19’dan 511 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 748’e ulaştı.

8 bin 998 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, üç gündür 800’ün üzerinde görülüyor.