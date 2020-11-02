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02 Kasım 2020 Pazartesi 00:07 | Son Güncelleme:

Avrupa tek tek kapanıyor

Avrupa tek tek kapanıyor

Avrupa'da katı karantina uygulamalarına geçen Fransa, Almanya ve İngiltere'den sonra Avusturya ve Portekiz de kısmi sokağa çıkma yasaklarını yürürlüğe soktu.

Avusturya’da son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki günlük artışın 5 binin üzerine çıkması nedeniyle 3 Kasım’dan itibaren ülke genelinde yerel saatle 20.00 ila 06.00 arasında 10 gün süre ile gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kafeler, barlar ve restoranların kapatılacak ve okullarda kısmi uzaktan eğitim yapılacak. Kültür ve spor faaliyetlerinin tamamen yasaklandığı, kuaför ve güzellik merkezi gibi hizmet sektöründeki işletmelerin açık kalacağı belirtildi. Portekiz de kısıtlama tedbirleri aldı. Portekiz halkın yüzde 70’ini kapsayacak şekilde karantina uygulamaya başladı. Halk, iş ve okul dışında evinde karantinada kalacak. Tedbirler kapsamında dükkan ve mağazalar akşam 22.00’de kapanacak.

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