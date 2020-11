Avrupa koronavirüsün pençesinde... Salgın bilançosu ağırlaşıyor

Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci dalga paniği yaşanıyor. Pek çok ülkede artan vakalar ve ölümler sonrası kısıtlamalar geri geldi.

İNGİLTERE

İngiltere Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 23 bin 287 Kovid-19 vakası tespit edilirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 146 bin 484'e yükseldi. Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 48 bin 475'e ulaştı.

Öte yandan "Evde kalın. Ulusal Sağlık Hizmetlerini koruyun. Hayat kurtarın." çağrısı yapan Başbakan Boris Johnson'ın açıklamasına göre, 5 Kasım'da başlayan karantina 2 Aralık'a kadar devam edecek.

FRANSA

Fransa'da son 24 saatte 60 bin 486 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 398 kişi hayatını kaybetti. Son 3 günde ise yaşlı bakımevlerinde 430 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 39 bin 865'e ulaştı. Öte yandan Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

ALMANYA

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 506 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 619 bin 89’a çıktı.

Bugün açıklanan rakam ilk kez 20 bini aşarak salgının başından bu yana ülkede kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan 166 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 11 bin 96’ya yükseldi. Öte yandan Almanya’da yeni vakalardaki artış hızının düşürülmesi için hafta başında yeni kısıtlayıcı önlemler yürürlüğe girmişti.

İTALYA

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 37 bin 809 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başladığı şubat ayından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Salgının başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 862 bin 681 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 499 bin 118, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 515'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 446 artarak, 40 bin 638'e çıktı. Günlük ölü sayısı dünün (445) ardından bugün de 400'ün üzerinde kaydedildi.

Başbakan Giuseppe Conte'nin çarşamba günü duyurduğu yeni tedbirler de bugün devreye girdi. Bugünden itibaren ülkede bir ay boyunca 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 306 bin 316 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 22 bin 516 artışla 1 milyon 328 bin 832 olarak güncelledi. Kovid-19 kaynaklı ölümlerde son 24 saatte 347 artış olduğu kaydedildi.

Bakanlık, son 7 günde 1088 kişinin salgından hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 38 bin 833'e çıktığını duyurdu.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den itibaren yürürlükte olan olağanüstü hal (OHAL) kapsamında ülke genelinde gece sokağa çıkmak yasaklanırken, yerel yönetimlerin aldıkları kararlarla mevcut durumda nüfusun yüzde 93'ünü etkileyecek (43,9 milyon kişi) şekilde serbest dolaşım kısıtlamaları uygulanıyor.

PORTEKİZ

Portekiz Sağlık Bakanlığı Kovid-19'dan son 24 saatte 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 550 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede salgının başlamasından bu yana günlük yeni vakalardaki en yüksek rakam açıklanırken, ölü sayısında da şimdiye kadar tespit edilen en yüksek ikinci veri kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 166 bin 900'e çıktığı ülkede, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 792 oldu.

Portekiz'de Kovid-19'daki ilk dalgadan sonra ikinci kez alınan OHAL kararı ilk aşamada 9-23 Kasım'da uygulanacak.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan'da son 24 saatte 2 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, 34 kişi de hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 62 bin 305'e, can kaybı da 717'ye yükseldi.

SLOVENYA

Slovenya'da ise 1564 yeni vaka tespit edilirken, 26 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Slovenya'daki vaka sayısı 42 bin 658'e, can kaybı ise 495'e ulaştı.

Daha önce "salgın durumu" ilan edilen ve katı tedbirlerin uygulanmaya başlandığı Slovenya'da, hükümetin tedbirleri bir hafta daha uzatması nedeniyle dün gece başkent Ljubljana'da protesto düzenlendi.

Slovenya'da şehirler arası seyahat etme yasağı getirilirken, 21.00-06.00 saatlerinde de sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede temel ihtiyaçları satan yerler dışındaki tüm dükkanlar kapatılırken, toplanmalar da 6 kişi ile sınırlandırıldı.

KARADAĞ

Bölgenin en küçük ülkesi olan Karadağ'da ise son günlerde hızla artan vaka sayıları nedeniyle bir dizi ek tedbir uygulanmaya başlandı.

Başkent Podgorica'nın yanı sıra Budva, Ulcinj ve Cetinje'de iki hafta sürecek tedbirler kapsamında, okullar, restoranlar ve kafeler kapatıldı, ev ziyaretleri yasaklandı.

BOSNA HERSEK

Son 24 saatte 1921 kişide daha Kovid-19 tespit edilen Bosna Hersek'te, 57 kişi daha hayatını kaybetti. Bugünkü can kaybı, salgının başından beri bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı olurken, ülkedeki vaka sayısı 59 bin 427'ye, can kaybı 1459'a ulaştı.

Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH), sosyal mesafenin mümkün olmadığı iş yerlerinde mesai saatlerinin esnetilmesine ve uzaktan çalışmanın mümkün olduğu durumlarda evden çalışılmasına karar verildi.

SIRBİSTAN

Sırbistan'da ise son 24 saatte 2 bin 282 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 57 bin 958'e ulaştı. Bugün 10 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, hükümete bağlı kriz masasının yeni tedbirleri görüşmek için toplandığı bildirildi.

RUSYA

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

Kovid-19 vakasının ilk olarak 31 Ocak'ta tespit edildiği, virüs nedeniyle ilk vefatın da 19 Mart'ta olduğu Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana 20 bin 582 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.

UKRAYNA

Ukrayna hükümeti pazartesiden itibaren yürürlükte olacak şekilde ülkedeki karantina bölgelerinin durumunu güncelledi. Buna göre, ülkede artık sadece "turuncu" ve "kırmızı" bölgeler kalırken, başkent Kiev "turuncu" bölge statüsüne devam etti. Ukrayna Parlamentosu, toplu taşıma ve kamu binalarında maske takmayanlara para cezası uygulanmasına ilişkin yasayı kabul etti.