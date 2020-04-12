Avrupa eylüle kadar dünyaya kapanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs salgınının ABD’de hızla yayılması ve Afrika’da da yayılmaya başlaması nedeniyle, Avrupa ülkeleriyle sınırların eylül ayına kadar kapatılması olasılığı bulunduğunu ifade etti. Schengen’in dış sınırlarının artık kapalı olduğunu hatırlatan Macron, sendika liderleriyle düzenlediği kapalı video konferans sırasında sınırlar konusunu ele aldı. BFM TV, haberinde Macron’un oldukça kötümser olduğunu belirterek, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde karantina ve salgın sürelerindeki farkın ülkeler arası serbest dolaşım konusunda endişeye neden olduğunu kaydetti.

BUGÜN ULUSA SESLENECEK



Fransa’nın nasıl bir karar alacağı Macron’un bugün yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşmasında netlik kazanacak. Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle neredeyse tüm ülkeler yabancılara giriş ve çıkışları sınırlandırıldı. AB devlet ve hükümet başkanları, mart ayında Avrupa Birliği dışındaki ülke vatandaşlarının girişlerini durdurma kararı almıştı.

MACRON’A PROTESTOLAR



Macron, son günlerde yaptığı hastane ziyaretlerinde ülkede sağlık sistemine bütçeden ayrılan payın düşürülmesi nedeniyle sıkça protestolarla karşılaşıyor.