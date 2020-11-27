Avrupa çözüm istemiyor! “Türkiye'ye yaptırım uygulansın”

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada, “Türkiye’nin yasa dışı eylemleri sonrasında Maraş’ta artan gerilim ve müzakerelerin yeniden başlamasına duyulan acil ihtiyaç” başlıklı bağlayıcılığı olmayan karar tasarısı kabul edildi.

Tasarıda kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması “Türkiye’nin yasa dışı faaliyeti” olarak nitelendirildi ve kınandı.

Türkiye’den kararını geri alması, Türk askerini adadan çekmesi, Maraş’ı yasal sakinlerine “geçici BM yönetiminde” devretmesi istenen tasarıda, Türkiye’ye yaptırım uygulaması çağrısı da yapıldı. İki toplumlu federasyonun, “tek seçenek” olduğu savunulurken, Türk makamlarının iki devletli çözüm kararından üzüntü duyulduğu kaydedildi. Tasarıya eklenen değişiklik teklifinde ise AB ülkelerine, “üçüncü ülkelerin adada Rum tarafı dışında bir devleti tanımasına” karşı çıkması çağrısı yapıldı.

Parlamentodaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarnecki’nin girişimiyle Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler Grubu (ECR) üyesi Polonyalı milletvekilleri oylamada yer almadı.

FRANSA, YUNANİSTAN VE RUMLAR’DAN YAPTIRIM BASKISI



Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs, Türkiye’ye yaptırım uygulaması için Avrupa Birliği’ne baskılarını sürdürüyor. Reuters’a konuşan bir diplomat ise Ankara’nın bir çok kilit meselede mühim bir ortak olduğundan AB ülkeleri arasında fikir birliği olmadığı ve yaptırımları konuşmak için erken olduğu görüşünde.