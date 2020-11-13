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13 Kasım 2020 Cuma 00:24 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliğinden Dağlık Karabağ çağrısı: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes anlaşmasına uymalı

Avrupa Birliğinden Dağlık Karabağ çağrısı: Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes anlaşmasına uymalı
AA

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve işgalci Ermenistan'ın vardığı ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yüksek Temsilci Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Borrell, görüşmelerde ateşkes anlaşmasına uyulmasının önemine vurgu yaparak, anlaşmanın kalıcı barışa yönelik çözüm için gösterilecek çabalara ortam sağlayacağı umudunu iletti.

AB'nin bölgede çatışmalardan zarar gören sivillere insani yardım yapmaya hazır olduğunu aktaran Borrell, AB'nin AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlığı formatını desteklemeye yönelik taahhüdünü hatırlattı. Borrell, kalıcı barış için AGİT Minsk Grubu EŞ Başkanlarının çabalarına katkı sunmaya hazır olduklarını da bildirdi.

Borrell, ayrıca gelecek haftalarda düzenlenecek AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi ile AB-Azerbaycan İşbirliği Konseyi öncesinde iki bakan ile irtibatta kalma isteğini vurguladı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından ateşkes anlaşması imzalamıştı.

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