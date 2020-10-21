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  • Avrupa Birliği, koronavirüs aşısı için Johnson and Johnson şirketiyle sözleşme imzaladı
21 Ekim 2020 Çarşamba 16:52 | Son Güncelleme:

Avrupa Birliği, koronavirüs aşısı için Johnson and Johnson şirketiyle sözleşme imzaladı

Avrupa Birliği, koronavirüs aşısı için Johnson and Johnson şirketiyle sözleşme imzaladı
AA

Avrupa Birliği (AB), ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle koronavirüs aşısı satın almak için sözleşme imzaladı. AB Komisyonu, sözleşmeyle AB ülkeleri adına 400 milyon doza kadar aşı satın alabileceğini açıkladı.

AB, ilaç üreticisi Johnson and Johnson şirketiyle aşı satın alma sözleşmesi imzaladı.

AA'da yer alan habere göre, AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Komisyon, sözleşmeyle AB ülkeleri adına 400 milyon doza kadar aşı satın alabilecek.

Johnson and Johnson şirketinin aşı çalışmalarında Faz-3 aşamasında olduğu belirtildi.

AB, daha önce ilaç firmaları AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.

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