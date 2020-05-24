Avrasya ülkelerinde koronavirüsle ilgili son gelişmeler

Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



AA'nın aktardığı habere göre, Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 954 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 36 bin 198’e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 627 artarak 14 bin 155'e, ölenlerin sayısının 5 artarak 199'a ulaştığı kaydedildi.

Ülkede, toplam 450 bin 627 test yapıldı.

KAZAKİSTAN'DA YURT DIŞINDAN GELENLER, 2 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINACAK



Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Yurt dışından uçakla gelen ve Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belgesi bulunanlar 14 günlük gözetime alınacak.

Başkent Nur Sultan'da zaman kısıtlamasıyla faaliyetine izin verilen işletmeler, yarın itibarıyla normal mesai saatine dönecek.

Son bir haftada vaka sayısında artışın yüzde 7'nin üstünde olan Atırau eyaletinde ve Çimkent şehrinde karantina rejimi 8 Haziran'a kadar uzatıldı.

Son bir günde vaka sayısında artışın yüzde 5,1 olduğu ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 106 artarak 4 bin 320'ye ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 8 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüsten 35 kişi hayatını kaybetti.

AZERBAYCAN'DA 140 YENİ VAKA



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 140 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 4 bin 122'ye, iyileşenlerin sayısı 101 artarak 2 bin 607'ye çıktı.

Bugüne kadar 270 bin 739 test yapılan ülkede, 1466 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede bugüne kadar virüsten 49 kişi yaşamını yitirdi.

ÖZBEKİSTAN’DA 18 YENİ VAKA



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 18 artarak 3 bin 150'ye, iyileşenlerin sayısının 33 artarak 2 bin 165'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 572 hastanın tedavisinin sürdüğü, 4'ünün durumu ağır olduğu aktarıldı.

44 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, şimdiye kadar 552 bin test yapıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirmişti.

TACİKİSTAN'DA 191 YENİ VAKA



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 191 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 929'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 78 artarak 1301, ölenlerin sayısı 2 artarak 46 oldu.

Ülkede 582 kişinin tedavisi sürüyor, 3 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

MOLDOVA'DA VAKA SAYISI 99 ARTTI



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16’sı sağlık çalışanı olmak üzere 99 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 7 bin 93’e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, son bir günde 723 test yapıldığı aktarıldı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 bin 713, ölenlerin sayısı da 250 olarak açıklanmıştı.