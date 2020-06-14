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  3. Avrasya ülkelerinde korona bilançosu açıklandı! Vakalar artmaya devam ediyor
14 Haziran 2020 Pazar 11:36 | Son Güncelleme:

Avrasya ülkelerinde korona bilançosu açıklandı! Vakalar artmaya devam ediyor

Avrasya ülkelerinde korona bilançosu açıklandı! Vakalar artmaya devam ediyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 663 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 16 bin 667'ye, ölü sayısı 5 artarak 269'a çıktı.

Bugüne kadar 82 bin 324 test yapılan ülkede, 6 bin 214 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 93 hastanın tedavisi sürüyor.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI YÜZDE 1,8 ARTTI

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 258 artarak 14 bin 496'ya yükseldi, vaka sayısında artış oranı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 227 artarak 9 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 73'e çıktı.

KIRGIZİSTAN'DA VAKA SAYISI 2 BİN 285'E ÇIKTI

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 78 artarak 2 bin 285'e, taburcu olanların sayısı 69 artarak 1791'e yükseldi.

1507 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

ÖZBEKİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 57 artarak 4 bin 994'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada sağlığına kavuşanların sayısının 37 artarak 3 bin 874'e ulaştığı ve böylelikle vakaların yüzde 77'sinin iyileştiği belirtildi.

 GÜRCİSTAN'DA ÖLÜ SAYISI 14'E ÇIKTI

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir hastanın daha hayatını kaybettiği ve Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 14'e, vaka sayısının 854'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 703 hasta iyileşti, 252 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 795 kişi karantinada bulunuyor.

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