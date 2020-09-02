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  3. Atina'nın barbarlığına Avrupa'dan sesler yükseliyor! ‘Yunanistan da hiç masum değil'
02 Eylül 2020 Çarşamba 02:37 | Son Güncelleme:

Atina'nın barbarlığına Avrupa'dan sesler yükseliyor! ‘Yunanistan da hiç masum değil'

Atina'nın barbarlığına Avrupa'dan sesler yükseliyor! ‘Yunanistan da hiç masum değil'

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları çiğneyerek Türkiye'ye yakın adaları silahlandırması ve gerilimi had safhaya yükseltmesine AB'nin siyasi ve medya ayağından eleştiriler yükseldi.

Doğu Akdeniz’de doğal gaz anlaşmazlığı konusundaki gerginliği artırmaya devam eden ve Türkiye’ye 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası’nı silahlandıran Atina’ya çok güvendiği Avrupa’dan da eleştiriler yöneltildi. Alman basınında konuyu irdeleyen gazetelerden Markische Oderzeitung, Yunanistan’ın hiç de “masum olmadığını” ifade etti. Gazete, “Doğal gaz rezervlerini kendi çıkarına kullanmak isteyen Yunanistan da gerginliğin tırmanması konusunda masum değil. Yunanistan askeri girişimlerde bulunuyor” ifadelerini kullandı. Handelsblatt gazetesinde ise “Türkiye ile anlaşmazlığın çözülmesi AB için bir test. Macron ve Merkel’in ‘iyi polis, kötü polis’ stratejisi şu ana kadar gerilimi sadece tırmandırdı.Silah şovu ile durum sadece daha kötüye gider” diye yazdı.

’HAKLI OLAN TÜRKİYE’

Eski Belçika Başbakan Danışmanı ve Sözcüsü Koert Debeuf ise, Yunanistan’ın tezlerini savunmak için kullandığı haritanın adil olmadığını, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çizilen bu sınırlara itirazında haklı olduğunu belirtti. Debeuf, “Fransa’nın da Libya yüzünden kuyruk acısı var” dedi.

AB’DEN HADSİZ YAPTIRIM TEHDİDİ 

Avrupa Komisyonu’ndan bir sözcü, AB’nin Türkiye’yi Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden caydırmak için ‘havuç ve sopa politikası’ uygulayacağını söyledi. Komisyonun Reuters ajansına konuşan ve ismini açıklamayan bir sözcüsü, diyaloğun sonuç vermemesi halinde ‘havuç-sopa’ yönteminin uygulanacağını kaydederek “Sopa (yaptırımlar) kadar, Ankara’nın ciddi bir şekilde diyaloğa girmesini sağlayacak havuçlar da olacak” ifadelerini kullandı. 

FRANSA’DAN ‘DEV’ PROVOKASYON 

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, devreye giren ve provokatif açıklamalarla ateşi körükleyen Fransa’nın Cumhurbaşkanı Macron, birçok savaş jeti ve denizaltıyla birlikte Charles de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdi. Charles de Gaulle’un adını alan 261 metrelik ve 42.500 tonluk geminin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltısavarların olduğu belirtildi.

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