Atina'dan son 11 yılın en yüksek savunma bütçesi! AB finansmanıyla Türk düşmanlığı

Son yıllarda büyük mali krizlerle yüzleşen ve 2020’de ekonomisi yüzde 10.5 oranında küçülmesi beklenen Yunanistan’da son 11 yılın en yüksek savunma bütçesi açıklandı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, orduya ayrılan bütçedeki 5 katlık artışı son dönemde Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle yaşanan gerginlikle gerekçelendirdi. Savunmaya 2021 için 5,49 milyar euro, silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar euro pay ayırdığını açıklayan Atina, askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ülke.

18 RAFALE UÇAĞI ALIYOR



Fransa’dan alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçaklarının ülkeye maliyetiyse yaklaşık 2,5 milyar euro. Savaş jetlerinin 2021’de teslim edileceği belirtildi. Miçotakis, yeni fırkateyn, drone ve yenilenmiş F-16 satın alacaklarını da duyurdu.