Atina'dan elçiye zeval!

Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ anlaşmasına tepki gösteren Yunanistan, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmayı reddeden Libya’nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak sınır dışı etme kararını bildirdi. Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi’ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı. Libya Dışişleri Bakanlığı ise, “Yunanistan’ın büyükelçimizi sınır dışı etme kararı kabul edilemez” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Doğu Akdeniz’de iki ülke arasındaki deniz sınırlarını belirleyen haritayı paylaşmıştı. Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi de, Türkiye ile Libya arasında imzalanan “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ile “Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nı” onayladı.

TIMES’TAN DOĞU AKDENİZ PROVOKASYONU

İngiliz The Times yayınladığı bir makalede, Yunanistan’ın Girit Adasını keşif uçakları/drone ve özel kuvvetler ile donattığını bunun nedeninin ise “Türkiye tarafından gelecek bir saldırı korkusu” olduğunu belirtti. Ancak gelen tepkiler sonrası makale siteden tamamen kaldırıldı. Haberde, Yunanistan’ın Girit Adası’nı Türkiye’den korumak için adaya özel kuvvetler, silahlı drone’lar ve gözlem uçakları gönderdiği belirtilmişti.