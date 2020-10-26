Ateşkesi bozan Erivan'a sert uyarı... 'Türk F-16'larını semada görürsünüz'

Dağlık Karabağ’da insani amaçlı ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından Ermenistan ateşkesi üçüncü kez ihlal etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Erivan’ı uyardı. Karabağ’da Türk F-16’larının kullanıldığına yönelik iddialara da cevap veren Aliyev, uçakların tatbikat için geldiğini ancak herhangi bir baskı durumunda F-16’ları semalarda göreceklerini söyledi. Aliyev, Başkan Erdoğan’ın ‘Dünya beşten büyüktür’ sözünü de hatırlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu:

ERMENİSTAN DURMADI



“Düşmanla daha nereye kadar müzakere yapacağız? Esirlerin ve şehitlerin değişimi için ateşkese rıza göstermiştik, ama ateşkes yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Ya savaş yoluyla ya sulh yoluyla hallolacak. BMGK daimi üyesi ve AGİT Minsk Grubu üyesi ülkeler bu işi çözemiyorsa bize mani olmasınlar. Biz Ermenistan gibi kimseden yardım istemedik. Azerbaycan halkının sabrıyla oynamasınlar. Azerbaycan artık çıkarlarının kenara itileceği bir ülke değildir.”

17 KÖY DAHA KURTARILDI



Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını hatırlatan Aliyev, “Zengilan’ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail’in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı’nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı” dedi.

SİLAH YOLLAYANLARIN LİSTESİ BENDE VAR



27 Eylül’den bu yana Ermenistan’ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, “Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor? Ateşkes isteyenler Ermenistan’a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar” dedi.

Azerbaycan birlikleri ateşkese uygun konumda bekliyor



ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI



Aliyev, “Dostum Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan defalarca ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi, haklıdır. Ne kadar bu adale ti bozsalar da, hak ye- seler de, adalet var. Ada- let bizim tarafımızdadır, biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz haklıyız, güçlüyüz. Dünya artık eski dünya değil” dedi.

ERMENİSTAN’DAN HAİN PLAN



TERÖRİSTLERE AZERBAYCAN ÜNİFORMASI GİYDİRDİLER



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a Suriye ve Irak’tan getirilen PKK’lı teröristleri yerleştirmesine ve söz konusu teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirilmesine yönelik açıklama yaptı. Hacıyev, Ermenistan’ın kurgulanmış görüntülerle Azerbaycan’a yönelik kara propaganda yürüttüğünü belirterek, “Ermenistan, askerlerini ve PKK’lı teröristleri kullanarak Ermeni sivil nüfusuna karşı savaş suçları işleyip propaganda yoluyla Azerbaycan’ı sorumlu göstermeye çalışabilir” dedi.

UKRAYNA’YA BOYKOT KARARI



Ermeni diasporasının, Türkiye ile savunma anlaşmaları imzalayan Ukrayna ile Karabağ konusunda tarafsız olduğunu açıklayan Gürcistan için boykot kararı aldığı öğrenildi.

SABAH 8.00’DE BAŞLADI, 5 GEÇE İHLAL EDİLDİ



Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin varılan anlaşmayı ihlal ettiği bildirildi. Twitter üzerinden paylaşılan mesajlarda, “Azerbaycan Ordusu ateşkes kararına uyuyor. 26 Ekim saat 08.00 itibariyle yeni bir insani ateşkes kararı alınmasına rağmen Ermenistan Ordusu anlaşmayı ağır şekilde ihlal etmiştir.”

İKİ KEZ İHLAL ETMİŞTİ



“Saat 08:05’de Ermenistan silahlı kuvvetleri yeni insani ateşkesi ihlal etti ve Laçin’deki Safiyan köyündeki Azerbaycan Ordusu birliklerine saldırdı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Terter kenti ve bölgedeki köylere ateş açtı” ifadesi kullanıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki insani ateşkes böylece Erivan tarafından üçüncü kez ihlal edilmiş oldu. Ermenistan 10 ve 18 Ekim’de ilan edilen ateşkesleri de alenen ihlal etmişti.