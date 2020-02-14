Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de İdlib’in de ele alındığı ana oturumda Türkiye’nin görüş ve beklentilerini paylaşma fırsatı bulduklarını dile getirdi. Akar, ateşkesin sağlanması, göçün önlenmesi ve akan kanın durması için çalıştıklarını, yaklaşık 1 milyon Suriyelinin evlerinden ve yurtlarından kaçarak ağır kış şartlarında Türkiye’ye doğru yöneldiğini bildirdi. Akar, 4 milyon Suriyelinin yaşadığı bu bölgede Türkiye’nin garantör devletlerden biri olduğunu hatırlatarak, “Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek. Herhangi bir unsurun saldırısına karşı gerektiğinde kuvvet kullanımı dahil, kati bir ateşkesin sağlanmasına yönelik her türlü tedbir alındı” dedi.

SEVKIYAT SÜRÜYOR

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne gönderilen komandolar hazırlıklarını tamamlayıp zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine hareket etti. Çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı.

ANKARA’NIN ASKER BULUNDURMASINI DESTEKLİYORUZ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Ankara’da Türk yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı hakkında ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin resmi Twittter hesabından yayımladığı mesajında “ABD ve Türkiye, Rusya’nın Libya ve Suriye’de oynadığı rolden ve saldırılarından endişe duymaktadır. Bu eylemler BM’nin kilit önemdeki 2254 nolu ateşkes kararını ihlal etmektedir”dedi. Mesajda ayrıca “Türkiye’nin Eylül 2018’de müzakere ettiği Soçi Ateşkesi hukuki ve doğru bir diplomatik belgedir. İran, Rusya ve Suriye’nin Türkiye veya bizimle çatışmadan askeri bir zafer kazanamayacaklarını bilmeleri ve Cenevre’deki müzakere masasına dönmeleri gerekiyor. ABD ayrıca Türkiye’nin mülteci akını, terör ve savaş suçlusu Esad’a karşı varoluşsal menfaatlerini anlıyor ve Suriye’de askeri güç bulundurmasını destekliyor. Türkiye, sınırlarında belirecek 3 milyon yeni mülteciyle tek başına baş edemez ve gerekeni yapma hakkı vardır” denildi.

ŞAM’DAN SKANDAL 1915 KARARI

Şam parlamentosu, 1915 Ermeni olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti. Ermenistan’daki devlet haber ajansı Armenpress, Suriye’de görev yapan gazeteci Sarkis Kassargian’a dayandırdığı haberinde, meclisin ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan tasarıyı kabul ettiğini duyurdu. Tasarı, Suriye-Ermenistan Parlamento Dostluk Grubu tarafından sunulmuştu.

EYLEMSİZLİĞİN BEDELİ ÇOK AĞIR

İngiliz The Times gazetesi, İdlib’de yaşanan gelişmelere ayırdığı başyazısında Suriye’de eylemsizliğin bedelini İdlib halkının ödediğini belirtti. İdlib’de sivil binaların maruz kaldığı bombardımanın halkı dondurucu hava koşulları altında kaçmaya zorladığına dikkat çekilen yazıda, “şimdiden 1 milyon insanı yerinden eden” gelişmelerin Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasını da tehdit ettiği değerlendirildi.