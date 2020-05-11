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  3. Asya'da ikinci dalga endişesi! Çin'de virüs kendisini yeniden gösteriyor

Asya'da ikinci dalga endişesi! Çin'de virüs kendisini yeniden gösteriyor

Asya'da ikinci dalga endişesi! Çin'de virüs kendisini yeniden gösteriyor

Salgının başladığı Çin'in Şulan kentinde yeni vakalar endişe yarattı.

Salgının kaynağı olarak tespit edilen 45 yaşındaki kadının seyahat geçmişi olmadığı öğrenildi. Şehir karantinaya alındı, alışveriş için yalnızca 1 kişinin dışarı çıkmasına izin veriliyor. Spor tesisleri, sinemalar ve halka açık yerler kapatıldı. Halkın evde kalması için uyarı yapıldı. Okulların online eğitime döneceği açıklanırken, toplu taşıma yasaklandı. Vuhan’da ülke dışı kaynaklı olmadığı belirtilen 5 vaka görüldü. Çin’de toplam 17 yeni vaka tespit edildi.


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