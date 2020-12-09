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09 Aralık 2020 Çarşamba 09:45 | Son Güncelleme:

Asya Pasifik'te sular durulmuyor: Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi

Asya Pasifik'te sular durulmuyor: Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde Japonya kara sularına girdi
AA

Asya Pasifik'te kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor. Bölge, Çin'e ait 4 geminin Doğu Çin Denizi'nde yaklaşık 1,5 saat boyunca Japonya kara sularını ihlal etmesiyle hareketlendi.

Asya Pasifik'te tartışmalı adalar yüzünden sular durulmuyor. Çin'e ait 4 gemi Doğu Çin Denizi'nde yaklaşık 1,5 saat boyunca Japonya kara sularını ihlal etti.

AA'da yer alan haberde, Kamu yayıncısı NHK’nin Sahil Güvenlik 11. Bölge yetkililerine dayandırdığı habere göre, yerel saatle 10.00'a doğru yapılan ihlal sonrası Çin gemileri, tartışmalı Senkaku takımadalarından Uotsuri Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeyinde seyretti.

Güvenlik birimlerinin uyarıları sonrası, gemiler yerel saatle 11.30 gibi bölgeden ayrıldı.

NHK’ye göre bu yıl 22. kez yapılan kara suyu ihlali, 7 Kasım'dan beri ilk kez gerçekleşti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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