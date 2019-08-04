Astana'da terör koridoruna net duruş

OSMAN NURİ CERİT

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan 13’üncü Astana toplantısında, Suriye’nin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran, Fırat’ın doğusunda bir Kürt otonomisi oluşturulması yolundaki girişimleri reddettiklerini ilan etti. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenk’ın okuduğu sonuç bildirisinde “Garantörler kararlı bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması yönünde ortak görüş bildiriyor” ifadesine yer verilerek, her türlü benzer girişime karşı da tutum ortaya konuldu.

ANAYASA İÇİN ORTAK ADIM

Anayasa çalışmalarına ilişkin ise, “Suriye krizini siyasi düzleme çekecek Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulması hususunda önemli yol alınmıştır. Komitenin tüm üyeleri üç garantör ülke tarafından benimsenerek, eylül ayında Türkiye’de yapılacak liderler zirvesinde onaya sunulacaktır. Komite üyelerinin BM onayından geçtikten sonra bir an önce Cenevre’de çalışmalarına başlaması öngörülmektedir” denildi.

Liderler zirvesi eylülde

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin eylül ayında İstanbul’da bir araya geleceği zirvede Astana’da varılan anlaşmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.