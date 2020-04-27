Assange'ın duruşması koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi

Assange’ın avukatları koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle müvekkilleri Assange ile görüşemediklerini bu sebeple duruşmanın ertelenmesini talep etti. Westminster Sulh Ceza Mahkemesi yargıcı, yeni bir tarih belirlemek için duruşmayı 4 Mayıs’a ertelediğini açıkladı.