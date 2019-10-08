'Asıl Demokratlar azledilsin'

Trump, “Tüm bunlar asabi Nancy’yi en az Schiff kadar büyük suçlar ve kabahatlerden hatta vatana ihanetten suçlu kılıyor. Sanıyorum ki bunu anlamı, onlarla birlikte iş tutan herkes de dahil olmak üzere Pelosi ve Schiff’in azledilmesi gerektiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.