'Asıl Demokratlar azledilsin'
ABD Başkanı Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin Başkanı Nancy Pelosi ve İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff’in “vatana ihanet” ettiğini savunarak, bu kişilerin ve ikiliye yardım eden herkesin görevinden azledilmesi çağrısı yaptı.
Trump, “Tüm bunlar asabi Nancy’yi en az Schiff kadar büyük suçlar ve kabahatlerden hatta vatana ihanetten suçlu kılıyor. Sanıyorum ki bunu anlamı, onlarla birlikte iş tutan herkes de dahil olmak üzere Pelosi ve Schiff’in azledilmesi gerektiği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.