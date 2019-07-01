'Aşıklar' yeni Marvel filmiyle dönecek

HollywoodLife dergisine konuşan “içerden” bir kaynağa göre Lady Gaga ve Cooper’ın Galaksinin Koruyucuları 3’te yeniden bir araya gelmesi güçlü bir ihtimal. Karakterlerin animasyon olacağını vurgulayan kaynak, Cooper’ın Rocket Raccoon rolüyle döneceğini, Lady Gaga’nın da onun sevdiği kadını canlandıracağını ileri sürdü.