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  3. Asif Gafur'den Keşmir gerilimini tırmandıran açıklama: Alevlenme noktası olacak

Asif Gafur'den Keşmir gerilimini tırmandıran açıklama: Alevlenme noktası olacak

Asif Gafur'den Keşmir gerilimini tırmandıran açıklama: Alevlenme noktası olacak

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Asif Gafur Hindistan ile yaşanan Keşmir gerilimi ile ilgili, 'Keşmir kesinlikle bir nükleer alevlenme noktası olacak.' dedi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Gaffur, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerginliğe neden olan tartışmalı Keşmir topraklarının nükleer bir çatışma noktası olabileceğini söyledi söyledi.


Gaffur açıklamasında, ''Pakistanlı silahlı kuvvetleri uzun vadeli bir mücadeleye ve karşılık vermeye hazır.'' ifadelerini kullandı.
 
HİNDİSTAN'A CEVAP NİTELİĞİNDE
 
Gafur'un açıklaması, Pakistan'ı nükleer güç kullanmakla tehdit eden Savunma Bakanı Rajnath Singh'e yanıt niteliği taşıdı.
 
Geçtiğimiz günlere açıklamalarda bulunan Singh, Hindistan'ın nükleer güç gelmesi konusunda kararlığı ve 'ilk kullanan olmama' doktrinine sıkı sıkıya bağlı olduğunu, ancak gelecekte ne olacağının şartlara bağlı olduğunu ifade etmişti.
 
Hindistan'ın Keşmir bölgesine özel statü kazandıran 370. maddeyi kaldırmasıyla had safhaya ulaşan gerilimle iki nükleer gücün karşı karşıya gelmesi, dünyanın gözünü bölgeye çevirdi.

(star.com.tr)
 

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