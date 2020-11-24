Aşı savaşında zafer bir adım daha yakın

PfIzer/BioNTech ve Moderna’nın geliştirdiği koronavirüs aşılarında yüzde 90’ları geçen koruyuculuk oranının açıklanmasının ardından dün AstraZeneca’dan bir müjde geldi. Şirket, Oxford ile birlikte geliştirilen aşının yüzde 70 koruma sağladığını açıkladı. Sonuçlarda aşının bir dozunun bazı gönüllülerden yüzde 90’dan fazla koruma sağlayabildiği belirtildi. Bir ayda 200 milyon doz üretileceği belirtilen aşının yaklaşık 1 yıl boyunca virüse karşı koruma sağlayabileceği ifade edildi.

UCUZ VE SAKLANABİLİR



AstraZeneca aşının, diğer iki aşıdan daha ucuz olacağını ve buzdolabı sıcaklığında saklanabilmesi nedeniyle daha kolay dağıtılabileceğini belirtti. Daha önce Pfizer /BioNTech aşısının eksi 70 derecede saklanması gerektiği ve bu durumun aşının dağıtımında büyük zorluklara yol açabileceği belirtilmişti.

EN PAHALI AŞI MODERNA’NIN



İşte şirketlerin iki doz aşı fiyatları: Moderna 600 lira. Pfizer/BioNTech 280 TL. Oxford/AstraZeneca 62 TL.

AŞI YAPILACAK İLK 5 GRUP BELLİ



ABD’de Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü Dr. Anthony Fauci, aşının yapılacağı ilk 5 grubu açıkladı: 1. Sağlık çalışanları. 2. Ciddi hastalık problemi olanlar. 3. Öğretmenler var. 4. Çocuk bakıcıları. 5. Siyasetçiler ve devlet adamları.

MAYMUNLARDA BULAŞ ÖNLENDİ



ABD ilaç firması Novavax da korona aşısı üretme yarışına katıldı. Şirket, makak maymunları üzerinde denenen aşının, enfeksiyonu ‘engellediğini’ açıkladı. Firma şimdi de aşının insanlarda aynı etkiye sahip olup olmadığını araştıracağı belirtildi.

GATES: TÜM AŞILAR İŞE YARAYACAK



Microsoft kurucu ortağı Bill Gates, koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Neredeyse tüm’ Kovid-19 aşılarının işe yarayacağına inanıyorum. Pfizer/BioNTech ve Moderna’nın aşılarının şirket verilerine göre etkili oldu” dedi.