Aşı projesindeki Dr. Mark Mulligan'dan acı itiraf: Gelecek mayısa kadar beklemeyin

New York Üniversitesi bünyesindeki Aşı Merkezi’nde çalışan ve aynı zamanda Pfizer ve BioNTech ile birlikte koronavirüsüne karşı geliştirilen aşının projesinde de yer alan Dr. Mark Mulligan, CNN’de konuk olduğu programda “Gelecek yıl Nisan ya da Mayıs ayına kadar aşı beklemeyin” dedi. Aşının ilk aşamasının güvenli olup olmadığını kontrol etmek olduğunu söyleyen Mulligan, “Bu aşama genelde 3-4 ay sürer. Aşının gerekli antikor üretip üretmediğine bakılır” dedi. Öte yandan İtalyan bilim insanları, insan hücrelerindeki koronavirüsü antikorlarla nötralize eden bir aşı geliştirdiklerini öne sürdü.

