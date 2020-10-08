Aşı 6 ay sonra hazır

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 36 milyonu, virüs kaynaklı ölümler ise 1 milyon 54 bini aştı. Salgının en kötü vurduğu ülkelerde cevabını arayan tek soru ise Kovid-19 için etkili ve güvenli bir aşının ne zaman üretileceği.

2 MİLYAR DOZ DAĞITILACAK



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması.

60 BİN GÖNÜLLÜ DENEYDE



Aşı çalışmalarında ileri seviyede olan ABD, Rusya ve Çin’in bu kritik programa katılmaması, üretilecek olası bir Kovid-19 aşısının diğer ülkelerle paylaşılmaması endişesine yol açıyor. DSÖ Sözcüsü Dr. Margaret Harris, 38 aşı adayının insanlar üzerinde denemelerinin sürdüğünü belirtti. Bunların 8-9’nun ise Faz 3 klinik deneme aşamasında olduğunu belirten Harris, bazı aşı adaylarının Faz 3 denemelerinin temmuzda başladığı bilgisini paylaştı. 30 bin ila 60 bin gönüllünün katıldığı Faz 3 klinik denemelerinden elde edilecek sonuçların yıl sonunda ortaya çıkacağına dikkati çeken Harris, sürece ilişkin şunları kaydetti: “Veriler, mevcut olduktan sonra düzenleyici makamların aşının ‘güvenlik ve etkinliğini’ değerlendirmesi gerekecek. Ardından da onaylanan aşılar için üretim başlayacak. Mevcut zaman çizelgesi göz önüne alındığında, dozların 2021’in ortasında (ikinci veya üçüncü çeyrekte) ülkelere ulaşmaya başlamasını bekliyoruz.”

ÇALIŞMALARIN HIZI OLAĞANÜSTÜ



“Aşı geliştirme çalışmalarının hızı olağanüstü” diyen Harris, Çin, 12 Ocak’ta koronanın genetik sekansını paylaşmasından 8-10 hafta sonra bazı aşı çalışmalarında Faz 1’e geçildiğini belirtti.

YILSONUNA KADAR HAZIR OLABİLİR



Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüsü aşısının yıl sonunda hazır olabileceğini açıkladı.Ghebreyesus, aşının hazır olduğunda bunun eşit olarak dağıtılmasının sağlanması için tüm siyasi liderlere dayanışma çağrısında bulundu.

‘UMUDUMUZ VAR’



Ghebreyesus açıklamasında “Aşıya ihtiyaç duyacağız ve bu yıl sonuna kadar bir aşıya sahip olacağımız konusunda umut var” dedi.