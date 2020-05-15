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  3. Artık kesinleşti! Çocuk hastalığını Kovid-19 tetikliyor

Artık kesinleşti! Çocuk hastalığını Kovid-19 tetikliyor

Artık kesinleşti! Çocuk hastalığını Kovid-19 tetikliyor

Pek çok ülkede çocukların yoğun bakıma kaldırılmasına neden olan yüksek ateşli hastalıktaki anormal artışın Kovid-19 kaynaklı olduğu açıklandı.

Koronavirüsle birlikte çocuklarda yayılmaya başlayan ve Kawasaki sendromuna çok benzeyen çoklu bölge iltihaplanmasına bağlı sendromla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Salgının en çok etkilediği İtalya’nın Bergamo şehrinde bulunan Papa Giovanni Hastanesi uzmanları virüsten sonra vakaların ayda 10’a kadar yükseldiğini belirledi. 10 çocuktan 8’inin ise virüse karşı antikor ürettiğini tespit edildi.

VAKALARDA 30 KAT YÜKSELİŞ 

Lombardiya’yı kapsayan başka bir araştırmanın sonuçlarına göre çocuklarda hastalık vakalarının korona salgını öncesi döneme kıyasla 30 kat arttığını ortaya koydu.


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