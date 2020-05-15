Artık kesinleşti! Çocuk hastalığını Kovid-19 tetikliyor

Koronavirüsle birlikte çocuklarda yayılmaya başlayan ve Kawasaki sendromuna çok benzeyen çoklu bölge iltihaplanmasına bağlı sendromla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Salgının en çok etkilediği İtalya’nın Bergamo şehrinde bulunan Papa Giovanni Hastanesi uzmanları virüsten sonra vakaların ayda 10’a kadar yükseldiğini belirledi. 10 çocuktan 8’inin ise virüse karşı antikor ürettiğini tespit edildi.



VAKALARDA 30 KAT YÜKSELİŞ



Lombardiya’yı kapsayan başka bir araştırmanın sonuçlarına göre çocuklarda hastalık vakalarının korona salgını öncesi döneme kıyasla 30 kat arttığını ortaya koydu.