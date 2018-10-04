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Arsız ABD’ye, BM freni

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BM’ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD’nin İran’a mayıs ayında başlattığı ağır yaptırımların askıya alınmasıyla ilgili açılan davada Tahran’ı haklı buldu. Karar insani yardım transferlerini kapsıyor.

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Lahey'deki UAD, İran’ın ABD aleyhine açtığı davada, 1955’te iki ülke arasında imzalanan “İran - ABD Dostluk Anlaşması”na uymadığı gerekçesiyle İran’a yönelik yaptırımların askıya alınması talebini kabul etti. Mahkeme, ABD’nin İran’a yönelik insani yardım malzemelerine,  hizmetlerine ve bunun transferi için kullanılan sivil havacılığa uyguladığı yaptırımların kaldırması konusunda tedbir kararı verdi. Tedbir kararına göre 8 Ekim’de başlayacak ve 1-2 yıl sürebileceği belirtilen dava boyunca İran’ın zarar görmesi engellenecek. 

SON DAKİKA HAMLESİ

Kararın açıklanmasından saatler sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 1955 tarihli anlaşmadan çekildiklerini duyurdu.

İran yaptırımları askıda

Tahran, Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin “İran - ABD Dostluk Anlaşması”na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana  kadar yaptırımların askıya alınmasını istemişti.

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