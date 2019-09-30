Arnold Schwarzenegger’in sayfasında paylaşıldı... Rus pozu olay oldu

Schwarzenegger’in paylaştığı mesajda, “Doğum günün kutlu olsun, Christopher, sen benim her şeyimsin. Kim olduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum” yazdı. Rus kullanıcıların bazıları kutlamalara katıldı, bazılarıysa baba ve oğlunun, özellikle de Christopher’in Rus gibi giyindiklerini ifade etti.