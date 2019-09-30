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  3. Arnold Schwarzenegger’in sayfasında paylaşıldı... Rus pozu olay oldu

Arnold Schwarzenegger’in sayfasında paylaşıldı... Rus pozu olay oldu

Arnold Schwarzenegger’in sayfasında paylaşıldı... Rus pozu olay oldu

ABD’li oyuncu ve eski Kalifornia valisi Arnold Schwarzenegger’in Instagram sayfası, Rus polis parkası giymiş oğlu Christopher ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştıktan sonra Rus kullanıcılarının akınına uğradı.

Schwarzenegger’in paylaştığı mesajda, “Doğum günün kutlu olsun, Christopher, sen benim her şeyimsin. Kim olduğunu görmeyi dört gözle bekliyorum” yazdı. Rus kullanıcıların bazıları kutlamalara katıldı, bazılarıysa baba ve oğlunun, özellikle de Christopher’in Rus gibi giyindiklerini ifade etti.

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