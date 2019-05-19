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Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı

Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı

Ünlü aktör ve eski California valisi Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’da katıldığı bir etkinlikte saldırıya uğradı. Saldırganın, Schwarzenegger’in sırtına tekme attığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Ünlü aktör ve 2003-2011 yılları arasında ABD’nin California eyaletinin valiliğini yapmış olan Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’da katıldığı ‘Arnold Classic Africa 2019’ etkinliğinde saldırıya uğradı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, bir adamın Schwarzenegger’in sırtına ‘uçan tekme’ attığı görüntülendi. Hafifçe öne doğru sendeleyen ünlü aktör, ne olduğunu anlamak için etrafına baktığı sırada, saldırganın güvenlik görevlisi tarafından zapt edilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görüldü.

Ünlü aktör daha sonra resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm endişeler için teşekkür ederim. Ancak endişe edecek bir şey yok. Ben sadece kalabalık tarafından itildiğimi zannettim ki bu çok sık olur. Bana tekme atıldığını sizin gibi görüntüleri izlediğimde fark ettim” dedi.

DHA

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