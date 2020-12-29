Arktik'te savaş çanları çalıyor: ABD ile Rusya savaşa mı hazırlanıyor?

Arktik bölgesinde çok sayıda askerî üs inşa eden Rusya, hem savaş tatbikatlarını hem de devriye görevlerini hız kesmeden sürdürüyor. Öte yandan, ABD donanması da Arktik bölgesinde Norveç ordusuyla müşterek bir tatbikat gerçekleştirdi.

Aksam.com.tr’nin National Interest’ten aktardığı habere göre, Rusya’nın bölgedeki askerî üsleri ve aktif durumda bulunan dev buz kırıcı gemilerine karşın ABD’nin Norveç ile sürdürdüğü “kutup atmosferinde savaş taktikleri” eğitimleri, bölgede yaşanabilecek bir gerginliğin ilk habercileri olarak görülüyor.

ABD Deniz Kuvvetleri komutanlarından Yarbay Ryan Gordinier’in son dönemde gerçekleştirilen tatbikatlarla ilgili açıklaması, iki ülke arasındaki mevcut soyut gerginliklerin sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği sinyalini verdi:

“Denizcilerimiz, başlamakta olan Arktik kışında nasıl hayatta kalacaklarını, nasıl gelişeceklerini ve nasıl savaşacaklarını öğrenmiş durumdalar.”

dergisi, Arktik bölgesinde askerî varlıklarını günbegün artıran ABD ile Rusya arasında çıkabilecek olası bir çatışmadan doğan endişeyi masaya yatırdı.• Arktik bölgesinde çok sayıda askerî üs inşa eden Rusya, hem savaş tatbikatlarını hem de devriye görevlerini hız kesmeden sürdürüyor.• ABD donanması, Norveç ordusuyla müşterek tatbikatlar veeğitimleri gerçekleştiriyor.