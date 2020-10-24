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24 Ekim 2020 Cumartesi 01:27 | Son Güncelleme:

Arktik buz denizi ilk kez donmadı

Arktik buz denizi ilk kez donmadı

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu dünyanın geri kalanından ortalama iki kat daha hızlı ısınıyor.

Bilim adamları bu nedenle, Arktik’teki ana buzulları oluşturan Laptev Deniz’nin her yılın ekim ayında donmasına rağmen, bu yıl ilk kez donmadığını açıkladı. Bilim adamları, gecikmenin, Rusya’nın kuzeyinde olağandışı bir şekilde uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının istilasından kaynaklandığını açıkladı. Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları, rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben, kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıktı.

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