Arktik buz denizi ilk kez donmadı

Bilim adamları bu nedenle, Arktik’teki ana buzulları oluşturan Laptev Deniz’nin her yılın ekim ayında donmasına rağmen, bu yıl ilk kez donmadığını açıkladı. Bilim adamları, gecikmenin, Rusya’nın kuzeyinde olağandışı bir şekilde uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının istilasından kaynaklandığını açıkladı. Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları, rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben, kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıktı.

