Arkadaşının yumruğu öldürdü

Kafasına darbe alan Diego adlı çocuk, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Olay, Kaliforniya eyaletine bağlı Moreno Valley şehrinin Landmark Ortaokulu’nda meydana geldi. Kameraya alınan kavgada, kafasına iki yumruk yiyen çocuk düşerek başını duvara vurdu. Görüntüde saldırgan çocuğun, yere düşen Diego’ya bir yumruk daha attığı görüldü. Diego’nun organları ailesi tarafından bağışlandı.