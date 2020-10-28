  • $8,2944
  • 9,7449
  • 501.215
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısı bulundu
28 Ekim 2020 Çarşamba 19:45 | Son Güncelleme:

Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısı bulundu

Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısı bulundu
AA

Arjantin'de, tahminen 70 milyon yıllık olduğu düşünülen dinozor kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in kuzeyindeki La Rioja eyaletinde yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor kalıntılarının bulunduğu açıklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, La Rioja Valisi Ricardo Quintela, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda La Rioja eyaletinin, Vinchina şehrine bağlı Santa Domingo bölgesinde, çok sayıda bilim insanının çalışmasıyla yaklaşık 70 milyon yıllık dinozor fosilleri ile yüzlerce yumurta kalıntısından oluşan bir yuvanın keşfedildiğini duyurdu.

Quintela, bu keşfin, "Communications Biology" dergisinde yayınlandığını ve dinozor fosillerinin, otobur, uzun boyunlu "Titanozorlar" olarak bilinen dinozorların iki yeni türüne ait olduğunu açıkladı.

5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya çıkarılan keşfi "taşıl bilimi için hazine" şeklinde niteleyen Quintela, bunun bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

<p>Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısının

Başkan Erdoğan'dan Fransa açıklaması: Seyahatlerle ilgili bir karar varsa gözden geçiririz

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Galaksinin en uzak bölgelerinden büyüleyici görüntüler

Brezilya^da korkutan hastane yangını! Hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.