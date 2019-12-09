Araştırmacılardan ilginç deney: Lego parçalarını yuttular

Bu konuda daha önce araştırma yapılmadığına dikkat çeken araştırmacılar, çocuklar tarafından sıkça yutulan plastik oyuncak parçalarının vücuttan ortalama ne kadar sürede çıktığını belirlemeye çalıştı.

Deney için altı pediyatri doktorundan Lego insan figürünün kafasını yutmaları istendi. Süreç boyunca deneklerin dışkılarının katılığının yanı sıra yutulan parçanın ne kadar sürede sindirim sisteminden atıldığı da ölçüldü.

2 GÜNDE ÇIKIYOR

Yapılan deneyde plastik oyuncak parçasının en çabuk 1,1 günde, en geç ise 3 günde çıktığı gözlemlendi. Raporda ortalama sürenin 1,7 gün olduğu belirtildi.

Araştırmacılardan Grace Leo, buldukları sonuçların ebeveynleri rahatlatacağını umduklarını söyledi. Küçük ve plastik maddelerin yutulması durumunda endişelenilmemesini söyleyen Leo, yutulan parçanın keskin, 2,5 santimetreden geniş veya 5 santimetreden uzun olması durumunda hastaneye gidilmesini tavsiye etti.

KARIN AĞRISINA SEBEBİYET VERMİYOR

Deneye katılan araştırmacılar sindirim süreci boyunca karın ağrısı çekmediklerini de ifade etti.

Diğer yandan araştırma, çocuklarda geçiş sürelerinin değişiklik gösterebileceğine değindi. Bu konuda kesin bir araştırmanın olmadığını da söylenen raporda çocuklardaki sürenin daha kısa olabileceği öne sürüldü.