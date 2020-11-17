  • $7,7397
  • 9,1916
  • 469.769
  • 1259.72
  • Haberler
  • Dünya
  • Araştırma sonucu: Köpek beslemek koronavirüs riskini artırıyor
17 Kasım 2020 Salı 17:38 | Son Güncelleme:

Araştırma sonucu: Köpek beslemek koronavirüs riskini artırıyor

Araştırma sonucu: Köpek beslemek koronavirüs riskini artırıyor
DHA

İspanya'da yapılan bir araştırma sonucuna göre, köpek beslemek ve aynı ortamda durmak koronavirüs riskini artırıyor.

İspanya’daki Granada Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, koronavirüs (Covid-19) ana risk faktörlerini analiz ederek, köpek beslemenin ve aynı ortamda durmanın koronavirüs riskini artırdığını iddia etti.

DHA'da yer alan habere göre, İspanya’nın Granada kentinde bulunan ve 1531 yılında kurulan Granada Üniversitesi’nden araştırmacılar, koronavirüsün (Covid-19) ana risk faktörlerini analiz etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mart ve Mayıs 2020 tarihlerinde ulusal karantina sırasında İspanya'da 2 bin 86 kişiyi analiz ederek, köpekle yaşayan kişilerin virüse yakalanma riskinin yüzde 78 arttığını gösterdiğini açıkladı.

KÖPEK BESLEYENLERE UYARI

Araştırmayı yöneten Cristina Sanchez Gonzalez yaptığı açıklamada “Araştırmamızın sonuçları köpek sahipleri arasında artan bulaş konusunda uyarıyor ve bu daha yüksek yaygınlığın nedeni henüz açıklığa kavuşturulmadı” dedi. Araştırma ekibi, bulgulara dayanarak köpek sahiplerini evcil hayvanlarıyla ilgili olarak aşırı hijyen önlemleri almaya çağırdıklarını açıkladı.

İNGİLİZLER "KANIT YOK" DEMİŞTİ

Öte yandan araştırmayla ilgili İngiltere hükümetinin koronavirüs için hazırladığı el broşüründe ise, bir hayvanın koronavirüse yakalanmasının nadir olduğunu ve evcil hayvanların virüsü doğrudan insanlara taşıdığını gösteren çok az kanıt olduğu açıklamıştı.

<p>Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın İnstagram sayfasından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı A

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail'i ziyaret etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Vergi borcu yapılandırma başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Kırklareli'nde korona hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.