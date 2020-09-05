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  3. Arap koalisyonu duyurdu! Husilere ait bir SİHA düşürüldü
05 Eylül 2020 Cumartesi 07:24 | Son Güncelleme:

Arap koalisyonu duyurdu! Husilere ait bir SİHA düşürüldü

Arap koalisyonu duyurdu! Husilere ait bir SİHA düşürüldü
AA

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilere ait SİHA'nın Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu. Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran'ın desteklediği Husilere ait silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansına (SPA) göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilere ait SİHA'nın Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu. Maliki, SİHA'nın Suudi Arabistan'da sivil yerleşimleri ve sivilleri sistemli ve maksatlı olarak hedef aldığını söyledi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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