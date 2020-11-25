Apple'ın güvenlik şefine rüşvet soruşturması! 70 bin dolarlık 200 iPad vermiş

The Mercury News’teki habere göre, Apple’ın global güvenlik biriminin başında olan Thomas Moyer, Santa Clara County Şerif Ofisi’nde çalışan Rick Sung ve James Jensen’e rüşvet vermekle suçlandı.

SİLAH RUHSATI İÇİN



Haberde paylaşılan bilgilere göre Thomas Moyer, söz konusu rüşveti gizli bir şekilde silah taşıma ruhsatı alabilmek için verdi. Yapılan suçlamalara göre toplamda 70 bin dolar değerinde olan 200 iPad, gizli silah taşıma ruhsatı verilmesine karşılık olarak Ağustos 2019’da ofise bağışlandı. Santa Clara County Bölge Savcısı Jeff Rosen, “Güvenlik görevlisi olarak yüksek rütbeli üyelerden birinin rüşvet planının merkezinde olması tüm kolluk kuvvetlerinin rozet, şeref ve itibarını lekeler” açıklamasını yaptı.