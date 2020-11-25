  • $7,9893
  • 9,5136
  • 464.361
  • 1320.98
  • Haberler
  • Dünya
  • Apple'ın güvenlik şefine rüşvet soruşturması! 70 bin dolarlık 200 iPad vermiş
25 Kasım 2020 Çarşamba 00:57 | Son Güncelleme:

Apple'ın güvenlik şefine rüşvet soruşturması! 70 bin dolarlık 200 iPad vermiş

Apple'ın güvenlik şefine rüşvet soruşturması! 70 bin dolarlık 200 iPad vermiş

Amerikalı teknoloji devi Apple'ın başı şimdi de rüşvet soruşturmasıyla dertte.

The Mercury News’teki habere göre, Apple’ın global güvenlik biriminin başında olan Thomas Moyer, Santa Clara County Şerif Ofisi’nde çalışan Rick Sung ve James Jensen’e rüşvet vermekle suçlandı.

SİLAH RUHSATI İÇİN

Haberde paylaşılan bilgilere göre Thomas Moyer, söz konusu rüşveti gizli bir şekilde silah taşıma ruhsatı alabilmek için verdi. Yapılan suçlamalara göre toplamda 70 bin dolar değerinde olan 200 iPad, gizli silah taşıma ruhsatı verilmesine karşılık olarak Ağustos 2019’da ofise bağışlandı. Santa Clara County Bölge Savcısı Jeff Rosen, “Güvenlik görevlisi olarak yüksek rütbeli üyelerden birinin rüşvet planının merkezinde olması tüm kolluk kuvvetlerinin rozet, şeref ve itibarını lekeler” açıklamasını yaptı.

<p>Editör: <a href='mailto:duygu.gecu@turmedya.com.tr'>duygu.gecu@turmedya.com.tr</a></p>

Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Yedikçe kilo verdiren 10 besin

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.