AP seçimlerini İspanya, Portekiz ve İsveç'te kazanan sosyalistler oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin yapıldığı İspanya ve Portekiz'de, resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre seçimi sosyalistler kazandı.

AP'nin 751 parlamenterinden 54'üne sahip olan İspanya'daki resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 18 parlamenter ile birinci sırada yer aldı. ABC ve El Diario gazetelerinde yayınlanan iki ayrı sandık başı seçim sonuçlarında benzer öngörülerin çıktığı görüldü.

İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerden birinci çıkan ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayan PSOE, AP seçimlerinde de ülke siyasetinde birinci sıradaki yerini korudu.

Resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre PSOE 18, sağ görüşlü Halk Partisi 11-12, liberal sağ görüşlü Vatandaşlar 8-9, Podemos 7, aşırı sağ görüşlü Vox partisi 4-5, ayrılıkçı Katalan partiler Katalonya için Birlik (JxCAT) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) da 4-5 parlamenter çıkardı.

Bu sonuçlara göre, Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı tutuklu yargılanan ve 26 Nisan'daki genel seçimde milletvekili seçilen ERC'nin liste başı adayı Oriol Junqueras ile Belçika'ya kaçan ve JxCAT'ın liste başı adayı olan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'in AP parlamenteri seçildikleri belirtildi.

PORTEKİZ'DEKİ SEÇİMLER

Diğer yandan, AP'de 21 parlamenteri bulunan Portekiz'de de mevcut durumda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Partinin (PS), resmi olmayan sandık başı sonuçlara göre oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

İSVEÇ'TE SOSYAL DEMOKRAT PARTİ KAZANDI

İsveç devlet televizyonu SVT'nin çıkış anketine göre, hükümet ortaklarından Sosyal Demokrat Parti, yüzde 23,7 ile birinci parti oldu.

Ana muhalefetteki Moderat Parti (Muhafazakar Parti) 2014'teki AP seçimlerine göre oyunu yüzde 3,2 artırarak yüzde 16,7 oranında oy aldı.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi yüzde 15,6 oranında oy alırken, oyun en çok artıran parti oldu. Üçüncü sırada yer alan parti, 2014 seçimlerinde yüzde 9,8 olan oy oranını yüzde 5,8 artırdı.

En çok oy kaybeden partiler ise Liberal Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi oldu. Liberal Parti yüzde 5,8 oy kaybederken, Yeşillerin kaybı da yüzde 3,8 oldu.

İsveç'in AP'de 21 parlamenter ile temsil hakkı bulunuyor.

(AA)