AP seçimlerini Fransa'da aşırı sağcılar kazandı

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketini (LREM) yüzde 1,2 puan farkla geride bırakarak kazandı.

Ülke genelinde 34 listenin yarıştığı AP seçimlerini, Ipsos araştırma şirketinin resmi olmayan sandık başı sonuçlarına göre, RN yüzde 23,3 oyla kazandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidardaki LREM yüzde 22,1 oyla ikinci sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,8 oy ile yüzde 8,3 oy alan merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisini (LR) geçerek üçüncü sıraya yerleşti. EELV'nin, 2014 seçimlerindeki oy oranı yüzde 8,95 idi.

Seçimde merkez sol Sosyalist Parti (PS) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 6,7 oy aldı.

Sandalye dağılımı

Resmi olmayan sonuçlara göre, RN 22-24, LREM 21-23, EELV 12-13, LR 8-9, PS 6-7 ve LFI de 6-7 parlamenter çıkardı.

Yaklaşık 47 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 50,5 oldu. Bu oran, 2014 seçimlerinde yüzde 42,4'tü.

AA