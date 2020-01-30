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  3. AP, Brexit'i onayladı

AP, Brexit'i onayladı

AP, Brexit'i onayladı

İngiltere’de erken seçimlere gidilmesine neden olan Brexit anlaşması, parlamento ve Kraliçe Elizabeth’in onayının ardından Avrupa Parlomentosu’na geldi.

Genel Kuruldaki oylamada üyelerden 621’i ‘evet’, 49’u ‘hayır’ oyu kullandı. Anlaşmanın Avrupa Konseyi’nde kabul edilmesinin ardından İngiltere’nin yarın AB’den resmen ayrılacağı belirtildi. Öte yandan AB ülkeleri ve İngiltere arasında yapılan birçok ticari anlaşmanın daha sonra görüşüleceği ifade edildi. AP’de İngiltere 73 sandayle boşaltacak. 


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